Cancer : bientôt un test de dépistage sanguin en une heure ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs aux Etats-Unis ont créé un dispositif de dépistage du cancer simple, rapide et peu coûteux, capable de détecter plusieurs marqueurs sanguins en une heure.

Appelé PiPP, ce test combine papier et plastique et ne nécessite qu'une goutte de sang. Il détecte les antigènes CEA et PSA, associés aux cancers colorectal et de la prostate, avec une sensibilité dix fois supérieure aux méthodes actuelles.

Avant de devenir une réalité clinique, le PiPP devra passer par des essais cliniques pour évaluer son efficacité avec de véritables patients.

"Environ 10 fois plus sensibles que les kits de test conventionnels." Une équipe de scientifiques de l’Université du Texas à El Paso (UTEP) a développé une nouvelle méthode pour détecter les marqueurs de plusieurs cancersi dans le sang, et ce, avec une plus grande sensibilité que les méthodes actuelles. Peut-être plus impressionnant encore : les résultats du test de dépistage pourraient être disponibles dans l'heure qui suit. Les détails de l’étude ont été publiés dans la revue Lab on a Chip.

Détecter les marqueurs du cancer colorectal et de la prostate

Appelé PiPP ("paper-in-polymer-pond"), le dispositif est conçu à partir de papier et de plastique, deux matériaux peu coûteux, ce qui en fait un outil de diagnostic abordable. "Cette biopuce est non seulement portable et rapide, mais il ne nécessite aucun instrument spécialisé", explique le Dr XiuJun James Li, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Une simple goutte de sang suffit, et les résultats peuvent être analysés avec "un scanner non médical ou la caméra d’un smartphone". Ce serait donc, selon lui, un dispositif idéal pour les régions avec des ressources limitées, dépourvues d’outils de diagnostic sophistiqués. Sans compter que le test est conçu pour être réutilisable : le cadre en plastique peut être utilisé plusieurs fois en remplaçant simplement la feuille de papier.

Pour l’heure, le test PiPP se concentre sur la détection de deux marqueurs importants : l’antigène carcino-embryonnaire (CEA), associé au cancer colorectal, et l’antigène spécifique de la prostate (PSA), qui permet de diagnostiquer le cancer de la prostate. Ces protéines apparaissent dans le sang à de très faibles niveaux en début de maladie, et sont donc souvent difficiles à repérer avec les outils de dépistage actuels.

Un dépistage du cancer accessible et rapide pour tous

Mais ce qui rend ce nouveau test si prometteur, c'est sa combinaison de simplicité et d'efficacité. "L'ensemble du processus ne prend qu'une heure, contre les 16 heures nécessaires pour les méthodes de test traditionnelles. L'appareil peut détecter ces marqueurs de cancer à des concentrations extrêmement faibles – environ 10 fois plus sensibles que les kits de test conventionnels", précisent les chercheurs.

Avant de devenir une réalité clinique, le PiPP devra passer par des essais cliniques pour évaluer son efficacité avec de véritables patients. Une étape qui pourrait prendre plusieurs années. Mais les chercheurs restent confiants : si ce dispositif est validé, il pourrait révolutionner le dépistage du cancer et sauver de nombreuses vies en permettant un diagnostic accessible et rapide pour tous.