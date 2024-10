Les pistaches, un remède inattendu pour protéger la vue ?

L'ESSENTIEL Une étude américaine révèle que consommer deux poignées de pistaches par jour pourrait protéger la vision en augmentant les pigments protecteurs dans la rétine, essentiels contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

Les pistaches, riches en lutéine – un antioxydant également présent dans les légumes verts –, se distinguent par leurs graisses naturelles qui facilitent l’absorption de cette substance bénéfique pour la santé oculaire.

Après 12 semaines, les participants ayant consommé des pistaches ont montré une amélioration notable de leur santé rétinienne, suggérant une solution simple pour prévenir la DMLA.

Manger une poignée de pistaches chaque jour protège-t-il nos yeux du vieillissement ? C’est du moins ce que suggère une nouvelle étude publiée dans le Journal of Nutrition : la consommation quotidienne de ces noix pourrait renforcer les défenses de nos yeux contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées.

Les pistaches, une source unique de lutéine

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de l’Université Tufts, aux Etats-Unis, se sont penchés sur les pigments protecteurs situés dans la rétine, une couche sensible à la lumière qui joue un rôle clé dans la vision. Ces pigments, appelés pigments maculaires, agissent comme des "lunettes de soleil internes" en filtrant la lumière bleue nocive et en protégeant les cellules rétiniennes des dommages oxydatifs. Le déclin de ces pigments est associé à un risque accru de DMLA, ce qui rend leur préservation cruciale avec l’âge.

Or, ce qui différencie les pistaches des autres noix, c’est leur forte teneur en lutéine, un antioxydant précieux pour la santé de la rétine. Alors que les légumes verts comme les épinards sont généralement considérés comme une source majeure de lutéine, les pistaches offrent un avantage unique : le fait qu’elles contiennent naturellement des lipides favoriserait une meilleure absorption de la lutéine par l’organisme. Ainsi, même avec une modeste teneur en lutéine (1,6 mg par portion), ces noix pourraient être plus efficaces que les légumes pour en augmenter les niveaux dans la rétine.

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont recruté 36 adultes âgés de 40 à 70 ans et les ont répartis en deux groupes : l’un a ajouté deux poignées de pistaches non salées à son alimentation quotidienne, tandis que l’autre a gardé ses habitudes alimentaires. Après seulement six semaines, les participants du groupe "pistache" montraient déjà une amélioration notable de leurs niveaux de pigments maculaires, effet qui s’est maintenu jusqu’à la fin de l’essai, soit durant 12 semaines. En revanche, aucun changement significatif n’a été observé dans le groupe témoin.

Une solution simple pour améliorer sa santé visuelle

"Nos résultats indiquent que les pistaches ne sont pas seulement un excellent en-cas nutritif, mais qu’elles ont également des bienfaits significatifs pour la santé oculaire, surtout avec l’âge", affirme Dr Tammy Scott, autrice principale de l’étude, dans un communiqué. La moyenne de lutéine ingérée quotidiennement par les Américains est inférieure à 2 mg, alors que 6 mg sont recommandés pour réduire les risques de DMLA, rappelle la neuroscientifique. La consommation quotidienne de pistaches pourrait donc être une solution simple pour compléter cet apport.