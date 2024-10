Opioïdes : attention aux effets néfastes sur la santé hormonale

L'ESSENTIEL Les opioïdes peuvent avoir un impact négatif sur la santé hormonale, selon l'Endocrine Society.

Ils peuvent ainsi augmenter les risques de plusieurs troubles reproductifs, osseux et surrénaux.

Les auteurs de l'étude appellent les médecins à faire attention à la santé endocrinienne de leurs patients sous opioïdes.

La société savante Endocrine Society met en garde contre le manque de connaissances et d’attention concernant les effets négatifs de la consommation d'opioïdes sur le système endocrinien.

Or leurs travaux, publiés dans la revue Endocrine Reviews le 23 octobre 2024, montrent que cet anti-douleur peut entraîner des complications rénales, reproductives et osseuses.

Opioïdes : des effets sur les hormones reproductives, rénales et osseuses

Pour avoir une vision plus juste des effets des opioïdes sur la santé hormonale, les scientifiques ont analysé les recherches récentes menées sur le sujet, et plus particulièrement l’impact de ce médicament sur les hormones reproductives et rénales ainsi que la santé des os. Ils rappellent que si l'hypogonadisme masculin (trouble entraînant un taux faible de testostérone) est un effet secondaire très étudiés des opioïdes, d'autres restent méconnus. Ils précisent que ainsi que ces molécules pourraient aussi être à l’origine de complications sur le système hypothalamo-hypophysaire. Les médicaments augmenteraient entre autres le risque de développer une hyperprolactinémie (augmentation excessive de la prolactine dans le sang).

"Les auteurs de la déclaration ont également évalué comment les opioïdes affectent la sécrétion de certaines hormones pour mieux comprendre le lien entre la consommation d'opioïdes et les maladies endocriniennes. Ces hormones comprennent l'hormone de croissance, l'arginine vasopressine (régule l'équilibre de l'eau du corps) et l'ocytocine (joue un rôle crucial dans le processus d'accouchement)", précisent le communiqué.

Autre constat : les opioïdes exogènes exercent des effets néfastes sur l'homéostasie et le métabolisme osseux. Ces médicaments sont entre autres associés à une faible densité minérale osseuse (DMO) et à un risque accru de fracture.

Opioïdes : vigilance sur la santé hormonale des consommateurs

Pour les chercheurs, leurs travaux mettent en lumière un manque de connaissances et de recherche sur les effets négatifs de la consommation d'opioïdes sur le système endocrinien. Ils appellent à mener plus de travaux sur ces sujets et surtout à une plus grande vigilance concernant la santé des utilisateurs.

"Les médecins doivent être conscients de ces conséquences sur la santé endocrinienne et surveiller de plus près les patients qui utilisent des opioïdes pour détecter les signes et les symptômes", explique la Dr Niki Karavitaki de l'Université de Birmingham qui a travaillé sur cette synthèse.

"Nous espérons attirer l'attention sur les recherches récentes, y compris l'impact de l'utilisation d'opioïdes sur les maladies gonadales, osseuses et surrénales, améliorera la santé endocrinienne des personnes qui utilisent ou abusent des opioïdes dans le monde entier", conclut l’experte.