Opioïdes : l’exposition prénatale associée à l’apparition de troubles immunitaires chez l'enfant

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que les enfants exposés aux opioïdes pendant la grossesse étaient plus susceptibles de naître prématurément et d'avoir un faible poids de naissance.

L'exposition périnatale aux opioïdes a aussi été associée à un risque accru d'infection et d'eczéma.

Du fait de leur pouvoir addictif, les opioïdes ont déclenché de véritables crises sanitaires en France et aux Etats-Unis.

Une nouvelle étude a établi un lien entre l’exposition prénatale aux opioïdes et l’apparition de troubles immunitaires chez l'enfant.

"Quelle est l'association entre l'exposition prénatale aux opioïdes et le risque d'affections liées au système immunitaire ?", écrivent les auteurs de l’enquête au début de leur rapport.

"En clinique, des preuves de l'influence de l'exposition prénatale aux opioïdes sur le système immunitaire ont été déjà été observées dans des échantillons de cordon ombilical, les nouveau-nés exposés présentant des niveaux inférieurs de neutrophiles, de cytokines inflammatoires et de chimiokines par rapport aux nouveau-nés non exposés, ce qui indique des processus inflammatoires déréglés", ajoutent-ils pour justifier leurs recherches.

L'exposition périnatale aux opioïdes associée à un risque accru d'infection et d'eczéma

Leur étude a utilisé les dossiers médicaux de tous les enfants nés en Australie entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2018. 401.462 nouveau-nés ont été suivis pendant leur 5 premières années. Les données ont été examinées entre le 30 août 2022 et le 27 février 2023.

Après analyse, les chercheurs ont découvert que les enfants exposés aux opioïdes pendant la grossesse étaient plus susceptibles de naître prématurément et d'avoir un faible poids de naissance. L'exposition périnatale aux opioïdes a aussi été associée à un risque accru d'infection et d'eczéma.

"L'exposition prénatale aux opioïdes était également associée à un risque accru d'asthme infantile, mais pas aux allergies", complètent les scientifiques. "Les maladies auto-immunes étaient rares au sein de la cohorte et n'ont pas été liées non plus à l’exposition prénatale aux opioïdes", poursuivent-ils.



"Ces résultats suggèrent que, conformément aux études animales, l’exposition aux opioïdes pendant la grossesse peut avoir un impact à long terme sur le système immunitaire et la santé de l'enfant", concluent-ils.

Opioïdes : une crise sanitaire aux Etats-Unis et en France

Aux Etats-Unis, plus de 450.000 personnes sont aujourd'hui mortes d'une overdose d'opioïdes – des chiffres qui n'incluent pas ceux qui ont basculé dans les drogues dures. Un bébé américain naît toutes les vingt minutes accro à ce type d'antidouleurs, atteint du syndrome d'abstinence néonatal.

En France, les autorités sanitaires observent une évolution similaire. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), entre 2000 et 2017, le pays est passé de 15 à 40 hospitalisations pour overdose d'opioïdes par million d'habitants, et le nombre de décès pour overdose a plus que doublé sur la même période.