Vous êtes souvent exposés à la lumière la nuit ? Vous avez plus de risques de mourir

L'ESSENTIEL Les personnes éveillées et exposées régulièrement à la lumière la nuit et souvent dans l’obscurité la journée ont tendance à avoir un risque de mortalité plus élevé.

L'augmentation du risque s'est avérée plus prononcée chez les personnes souffrant de maladies cardiaques.

Les chercheurs recommandent d’éviter la lumière nocturne et s’exposer à plus de lumière durant la journée pour favoriser une santé et une longévité optimales.

La lumière améliore ou perturbe les rythmes circadiens, selon le moment de l'exposition. La perturbation de cet horloge interne du corps humain contribue à de mauvais résultats de santé, qui augmentent le risque de mortalité. "On ne sait pas si l'exposition personnelle à la lumière diurne et nocturne permet de prédire le risque de mortalité", ont déclaré des chercheurs et des spécialistes du sommeil issus de plusieurs institutions en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Un lien entre l'exposition à la lumière la nuit et un risque accru de décès prématuré

Dans une étude, ils ont ainsi consulté les données de 88.905 personnes provenant de la UK Biobank. Ces patients portaient des dispositifs au poignet permettant de suivre l'exposition à la lumière. Les scientifiques se sont concentrés sur la mortalité des volontaires suivis sur une période de huit ans et sur leur exposition à la lumière la nuit ou à l'obscurité le jour. Au total, 3.750 participants sont décédés. Parmi eux, 798 étaient associés à des problèmes cardiaques.

Les résultats, publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, ont montré que les personnes bénéficiant d'une lumière diurne plus intense présentaient un risque de mortalité toutes causes confondues progressivement plus faible. En revanche, celles exposées à une lumière plus intense la nuit présentaient un risque de mortalité toutes causes confondues progressivement plus élevé, par rapport aux adultes vivant dans des environnements plus sombres. Les auteurs ont également pu constater des perturbations du rythme circadien chez les personnes régulièrement exposées à la lumière la nuit, ce qui les expose à un grand nombre de maladies, notamment cardiaques.

Minimiser l’exposition à la lumière nocturne mais maximiser celle à la lumière diurne

"Les résultats ont été confirmés après ajustement en fonction de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, de la photopériode et des facteurs sociodémographiques et de mode de vie", peut-on lire dans les recherches. Dans les conclusions, l’équipe nous suggère de rester dans l'obscurité tard dans la nuit et tôt le matin, lorsque le rythme circadien est le plus susceptible d'être perturbé. "Et si possible, les gens devraient s'exposer à plus de lumière pendant la journée. (…) Une recommandation est à la fois accessible et rentable."