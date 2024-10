Même à 75 ans, arrêter de fumer prolonge votre espérance de vie

L'ESSENTIEL D'après l'étude, un fumeur de 35 ans qui arrête peut espérer gagner en moyenne huit années de vie supplémentaires par rapport à ce qu’il peut espérer s’il continue à fumer.

1 an, 4 ans, 8 ans... Une nouvelle étude révèle qu’arrêter de fumer, quel que soit l'âge de la dernière cigarette, peut significativement prolonger l'espérance de vie. Elle suggère que même à 60 ou 70 ans, il n’est jamais trop tard pour gagner quelques précieuses années. Des résultats, publiés dans l’American Journal of Preventive Medicine, qui offrent une lueur d’espoir aux fumeurs et donnent de la matière aux professionnels de santé pour inciter leurs patients à arrêter le tabac.

Inciter les personnes âgées à arrêter de fumer

"Nous avons constaté une baisse remarquable du tabagisme chez les jeunes adultes au cours de la dernière décennie, mais les taux chez les personnes âgées stagnent, expliquent les chercheurs de l'Université du Michigan, aux Etats-Unis, dans un communiqué. Notre objectif était de prouver que le sevrage du tabac est bénéfique à tout âge et d’inciter les personnes âgées à arrêter."

L’une des découvertes les plus frappantes de cette étude est qu’un fumeur de 35 ans qui arrête peut espérer gagner en moyenne huit années de vie supplémentaires par rapport à ce qu’il peut espérer s’il continue à fumer. Mais plus surprenant encore, ces bénéfices persistent jusqu’à un âge avancé : une personne de 65 ans qui arrête de fumer peut gagner en moyenne 1,7 an d’existence, tandis qu’un fumeur de 75 ans pourrait prolonger son espérance de vie de 0,7 année.

Jusqu’à 4 ans de vie supplémentaires pour les fumeurs de 75 ans

Pour mieux mettre ces chiffres en perspective, notons qu'un fumeur de 65 ans qui abandonne la cigarette a presque une chance sur quatre de gagner au moins une année supplémentaire. À 75 ans, cette probabilité reste d’environ une sur sept. "Bien que les gains puissent sembler faibles en termes absolus, ils représentent une proportion importante de l’espérance de vie restante d’un individu. [...] Lorsqu'il s'agit de prolonger votre existence, chaque jour compte." Et d'ailleurs, pour certains, les gains de vie peuvent monter très hauts : à 75 ans, environ 8 % des personnes qui arrêtent de fumer peuvent espérer récupérer quatre années de vie.

À l'inverse, l'étude a également calculé ce que coûte le fait de continuer la cigarette. Un fumeur de 35 ans qui persiste jusqu’à sa mort perdra en moyenne 9,1 ans d’espérance de vie par rapport à un non-fumeur, près d'une décennie perdue. Le message est donc clair : si arrêter tôt offre les bénéfices les plus importants, il n’est jamais trop tard pour arrêter. Pourquoi pas à compter du 1er novembre prochain, qui marquera le coup d’envoi de la 9e édition du Mois sans tabac ?