Ce symptôme pourrait être le signe que vous souffrez de diabète

L'ESSENTIEL Le diabète peut dégrader la qualité de l’ouïe.

Les variations de la glycémie affectent les vaisseaux sanguins de l’oreille, ce qui peut provoquer les troubles de l’audition.

Les personnes diabétiques sont aussi plus sujettes aux infections de l’oreille et aux acouphènes.

Environ quatre millions de personnes sont atteintes de diabète de type 2 en France, selon le Ministère de la santé. Mais ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Certaines personnes vivent plusieurs années avec la maladie, sans le savoir. Les symptômes du diabète de type 2 peuvent parfois se confondre avec ceux d’autres pathologies. Dans le Daily Mail, Rob Ormerod, audiologiste, indique que les troubles de l’audition peuvent être un signe de la maladie.

Comment le diabète de type 2 impacte la santé auditive ?

"Les niveaux élevés et faibles de sucre dans le sang auxquels sont confrontés les diabétiques peuvent avoir un impact sur la circulation sanguine et endommager les vaisseaux sanguins de votre oreille interne, affectant les signaux nerveux reçus par votre oreille", explique ce spécialiste au média britannique. D’après lui, les personnes atteintes de diabète ont deux fois plus de risque de perte auditive, en comparaison au reste de la population.

Le diabète a différents effets sur la santé auditive

"La perte auditive peut être difficile à détecter car elle a tendance à se produire progressivement, mais si vous avez du mal à suivre des conversations et que vous constatez que vous augmentez le volume de vos appareils, cela peut être dû à une détérioration de votre audition", précise-t-il. Rob Ormerod ajoute que la maladie peut avoir d’autres conséquences sur les oreilles. "Les diabétiques sont plus susceptibles de contracter des infections de l'oreille, indique l’audiologiste. Cela est dû à une réduction du flux sanguin vers vos oreilles, ce qui peut à son tour réduire la force de votre système immunitaire et votre capacité à combattre les infections." Les acouphènes, des bourdonnements que l’on entend même dans un environnement silencieux, peuvent aussi être provoqués par le diabète. "L'oreille interne, ou cochlée, dépend de l'oxygène et de la glycémie pour fonctionner efficacement, indique-t-il dans le Daily Mail. Le diabète ayant un impact direct sur les niveaux de glucose dans le sang en raison de niveaux anormaux d'insuline, cela peut avoir un effet sur la cochlée et entraîner des acouphènes."

Diabète de type 2 : comment protéger ses oreilles ?

Face à ce risque de problèmes auditifs, le spécialiste donne plusieurs conseils. D’abord, il rappelle qu’il faut éviter d’utiliser des coton-tiges pour se nettoyer les oreilles, car cela augmente le risque de créer des bouchons de cérumen et d’abîmer les tympans. Aussi, il recommande d’utiliser des bouchons d’oreille lorsque vous vous baignez, pour réduire le risque d’infection auditive. En cas de symptôme de perte auditive ou de trouble de l’audition, il faut consulter un professionnel de santé.