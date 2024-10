Jouets, ustensiles de cuisine... les objets en plastique noir élèvent vos risques de cancer

L'ESSENTIEL Les objets en plastique noir, comme les ustensiles de cuisine ou certains jouets, peuvent être contaminés par des substances dangereuses au moment du recyclage de la matière.

Une étude démontre qu’ils contiennent des niveaux trop élevés de retardateurs de flamme.

Ces produits chimiques sont associés à un risque élevé de cancer.

Si vous possédez des objets en plastique noir, il est urgent de les remplacer. Spatules, cuillères ou autres ustensiles de cuisine, jouets pour enfants, contenants pour plat à emporter : le matériau est présent dans de nombreux éléments du quotidien. Or, selon une étude récente, parue dans Chemosphere début octobre, le plastique noir est contaminé par des substances chimiques, les retardateurs de flamme. Ces derniers accroissent le risque de cancer.

Des substances toxiques retrouvées dans des jouets

Ces travaux ont été réalisés par l’association Toxic-Free Future, qui mène des recherches sur les produits toxiques, et l'Institut de la vie et de l'environnement d'Amsterdam de la Vrije Universiteit d’Amsterdam. Les auteurs ont examiné environ 200 produits, présents dans nos quotidiens : ils y ont recherché le brome, une substance utilisée comme retardateur de flamme. "Les perles ressemblant à des pièces de monnaie de pirate en plastique noir (…) avaient l'un des niveaux les plus élevés de retardateurs de flamme", souligne Megan Liu, autrice principale de l'étude, directrice des sciences et des politiques pour Toxic-Free Future, dans une interview à CNN. Ces jouets pour enfants contiennent jusqu’à 22.800 parties par million, une unité de mesure scientifique, de retardateurs de flamme. Selon cette experte, cela représente près de 3 % du poids total de l’objet. Dans des plateaux pour sushis à emporter, les chercheurs ont trouvé jusqu’à 1.900 parties par million de retardateurs de flamme.

Comment expliquer la présence des retardateurs de flamme dans le plastique noir ?

D’après les auteurs, ces substances dangereuses contaminent les produits du quotidien au moment du recyclage. "Les retardateurs de flamme les plus dangereux trouvés dans l'étude dans les produits de consommation sont les mêmes que ceux utilisés dans les boîtiers électroniques des téléviseurs et autres appareils électroniques", précise Megan Liu. Les plastiques noirs seraient ainsi contaminés à cause d’erreur au moment du recyclage de ces produits électroniques.

Plastique contaminé : des risques pour la santé

Parmi les objets analysés, certains contenaient du décabromodiphényléther ou decaBDE, qui appartient à la catégorie des éthers diphényliques polybromés PBDE. Or, selon une étude parue en avril 2024, les personnes avec les niveaux sanguins de PBDE les plus élevés ont un risque de cancer 300 % plus élevé, en comparaison avec les personnes ayant les niveaux sanguins les plus faibles. La substance est aussi associée à des risques plus élevés de troubles thyroïdiens ou endocriniens, de troubles du développement du foetus et des enfants, et peut présenter une toxicité pour le système immunitaire.