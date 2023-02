Plastique : les phtalates augmenteraient le risque de diabète chez les femmes

L'ESSENTIEL En France en 2020, plus de 3,5 millions de personnes sont traitées par médicament pour un diabète, soit 5,3 % de la population.

Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente du diabète (plus de 90 % des cas).

Il est caractérisé par une résistance à l'insuline et une carence de sécrétion d'insuline. Il survient surtout chez les adultes d’âge mûr, mais parfois à un âge plus jeune, voire à l’adolescence.

D’après les travaux d’une équipe de chercheurs de l'université du Michigan, les femmes avec des niveaux plus élevés de phtalates dans leur urine sont de 30 à 63 % plus susceptibles de développer un diabète de type 2. Les résultats de leur étude, menée sur 1.308 femmes américaines, ont été publiés en ligne le 8 février 2023 dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Environ 5 % des participantes ont développé la maladie au cours de la période de suivi de six ans. Ces femmes avaient des concentrations de phtalates dans leur urine similaires à celles des femmes d'âge moyen aux États-Unis au début des années 2000, lorsque les échantillons d'urine ont été prélevés.

Pourquoi les phtalates sont considérés comme dangereux pour la santé ?

Les phtalates sont des substances chimiques largement utilisées dans les plastiques afin d’améliorer leur durabilité. Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont détecté ces additifs dans de nombreux produits du quotidien allant de l'eau en bouteille aux planches de vinyle. Ces substances sont courantes dans les produits de soins personnels, les jouets pour enfants et les emballages d'aliments et de boissons. Les phtalates peuvent aussi être un ingrédient utilisé dans les parfums pour faire durer plus longtemps leur odeur sur la peau.

Or, les phtalates font partie des perturbateurs endocriniens, des substances capables d’interférer avec notre système hormonal, entraînant des effets délétères. L'exposition aux phtalates est notamment associée à une fertilité réduite, au diabète et à d'autres troubles endocriniens, et des études l'a liée au cancer du sein et de l'ovaire, ainsi qu'à une ménopause précoce.

"Les gens sont quotidiennement exposés aux phtalates"

Elle pourrait également modifier la façon dont les humains stockent les graisses, augmentant les risques d'obésité. D'autres études ont montré que certains phtalates pourraient causer des problèmes de fertilité et que les femmes seraient plus susceptibles d'accoucher prématurément si elles ont des niveaux élevés de phtalates dans leur circulation sanguine avant de concevoir.

“Les gens sont quotidiennement exposés aux phtalates, ce qui augmente leur risque de plusieurs maladies métaboliques. Il est important que nous nous attaquions maintenant aux perturbateurs endocriniens, car ils sont nocifs pour la santé humaine”, a déclaré Sung Kyun Park, chercheur à l'école de santé publique de l'université du Michigan, dans un communiqué. "Notre recherche est un pas dans la bonne direction pour mieux comprendre l'effet des phtalates sur les maladies métaboliques, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires", conclut-il.