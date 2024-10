Santé mentale : l’estime de soi chez les hommes de plus de 60 ans, on en parle ?

L'ESSENTIEL Selon le Pr Bertrand Fougère, il existe 5 piliers du bien vieillir "la mémoire, l'activité physique, la nutrition, la vue et l'audition, la santé mentale".

Romain Hubert décrit son magazine comme "un magazine de bande, un magazine d'humour, un magazine de culture, mais aussi un magazine de société".

Car... "dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé !"

Pour le Pr Fougère, la santé mentale est l’un des cinq piliers fondamentaux du bien-vieillir, aux côtés de la mémoire, de l’activité physique, de la nutrition, de la vision et de l’audition.

La santé mentale, un des 5 piliers essentiel du bien-vieillir

Regrettant que les troubles psychologiques chez les seniors soient souvent banalisés, à tort considérés comme étant une conséquence naturelle du vieillissement, il affirme : « On a tendance à croire qu’il est normal qu’une personne âgée soit déprimée parce qu’elle perd son autonomie, mais c’est une idée fausse qui doit être combattue ». Les statistiques sur les suicides des hommes de plus de 60 ans sont, en effet, en augmentation. Ce phénomène est appuyé par un sentiment de perte de sens et d’isolement, deux facteurs importants dans la détérioration de la santé mentale des seniors.

Le gériatre insiste sur l’importance de consultations de prévention dès l’âge de 60 ans, permettant d’aborder de manière proactive les aspects physiques et psychologiques du vieillissement. Il appelle à considérer la santé mentale des aînés comme un enjeu de santé publique, soulignant que le maintien d'une bonne santé psychique passe par la stimulation des capacités cognitives, l’entretien d’un réseau social et l’accès à des activités qui donnent un sens à la vie.

Estime de soi et utilité sociale : deux concepts indissociables

Le sentiment d'isolement joue un rôle quasi central dans la baisse de l’estime de soi chez les seniors. « L’homme est un animal de meute, il a besoin des autres pour se sentir exister », rappelle le Pr Fougère. Cette dynamique sociale, lorsqu’elle se dégrade, engendre un sentiment d'inutilité qui affecte profondément l’estime de soi. Nombre de personnes âgées se perçoivent comme un fardeau pour leurs proches, alors même que, paradoxalement, « les enfants ont encore souvent besoin de leurs parents », souligne-t-il.

Pour prévenir cette perte d’estime de soi, le maintien d’un projet de vie, même après la retraite, est utile (si ce n’est pas vital). Que ce soit à travers le bénévolat, l'investissement familial ou des activités de loisirs, il faut que chaque senior puisse continuer à se sentir utile. Bertrand Fougère encourage également à anticiper la perte d’autonomie sans en faire une fatalité, en organisant son environnement pour préserver l'accès aux activités qui nourrissent le moral et la vitalité.

L'esprit de transmission selon Romain Jubert

Romain Jubert, directeur éditorial du magazine VIEUX, propose une vision rafraîchissante et optimiste du vieillissement. Pour lui, vieillir ne se résume pas à une simple dégradation physique ou à un parcours médical, mais constitue une phase de vie marquée par la liberté et la transmission. VIEUX, magazine à la fois humoristique, culturel et sociétal, tient à exposer les aspects positifs de la vieillesse, en s'appuyant sur des expertises médicales, comme celle du Pr Fougère, et des réflexions philosophiques autour du vieillissement.

Romain Jubert évoque une idée forte : « Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé ». Selon lui, vieillir, c'est aussi découvrir une nouvelle liberté, celle de s'affranchir des préoccupations superficielles et du narcissisme. Les personnes âgées osent davantage exprimer leurs pensées, et cette phase de la vie, si elle est bien vécue, peut devenir une véritable aventure de transmission. Pour le chef de la rédaction, qui affirme avoir « eu sa meilleure vie au milieu des vieux », vieillir est avant tout un état d’esprit qui célèbre la joie de la transmission et l'enrichissement mutuel entre générations.