Le soutien gorge favorise-t-il le cancer du sein ?

L'ESSENTIEL Il existe une croyance populaire selon laquelle le port du soutien-gorge, en particulier des modèles à armatures, pourrait bloquer la circulation lymphatique et augmenter le risque de cancer du sein.

Plusieurs études ont montré qu'il n'y a aucun lien direct entre le port du soutien-gorge et le développement du cancer du sein, et les principaux facteurs de risque incluent plutôt l'âge, les facteurs génétiques et le mode de vie.

Les chercheurs s'accordent à dire qu'il n'y a pas de preuve scientifique fiable créditant cette croyance.

Cette idée, bien qu'infondée, refait régulièrement surface, notamment durant des périodes de sensibilisation comme “Octobre Rose”. Mais pourtant, les études scientifiques ne cessent de démontrer qu'il n'existe aucun lien entre le soutien-gorge et cette maladie.

Cancer du sein et soutien-gorge : remontons un peu le temps…

Comme l'explique un article publié dans la rubrique Canal Detox de l'Inserm, l'origine de cette croyance remonte à l’ouvrage "Dressed to Kill : The Link between Breast Cancer and Bras", publié en 1995 par le médecin américain Sydney Singer. Il affirmait que porter un soutien-gorge, surtout avec armatures et sur de longues périodes (voire même toute une nuit!), bloquerait la circulation lymphatique, entraînant une accumulation de toxines favorisant l'apparition de tumeurs. Cependant, cette théorie n'a jamais été validée par des experts ou publiée dans des revues scientifiques sérieuses. Une étude américaine de 2014, menée sur plus de 1.500 femmes, a clairement montré qu’il n’existe aucune différence de risque de cancer entre celles qui portent un soutien-gorge de celles qui n’en portent pas, quel que soit le type de soutien-gorge ou la fréquence de port.

Les véritables facteurs de risques du cancer du sein à surveiller

L'augmentation des cas de cancer du sein durant ces dernières années n’a aucun rapport avec le port du soutien-gorge, mais est plutôt liée à des facteurs de risque bien documentés. Parmi eux, on retrouve la consommation d'alcool, le tabagisme, le surpoids, et le manque d’activité physique (avec une fâcheuse tendance à la sédentarité). Par ailleurs, le fait d’avoir des enfants plus tard et en moins grand nombre contribue également à l'augmentation du risque.

Exit les fausses croyances ! Il est plus intéressant de se pencher sur ces comportements reconnus comme facteurs de risque pour adopter des mesures de prévention efficaces.