Chirurgie de l’obésité : 7 choses qu’il faut savoir avant de vous décider

L'ESSENTIEL Le nombre de Français obèses a fortement augmenté au cours des 20 dernières années.

L’obésité a des effets néfastes sur la santé dans toutes ses dimensions.

La HAS fait le point dans un nouveau document sur la chirurgie de l'obésité.

Dans un nouveau document mis en ligne sur son site, la HAS (Haute Autorité de Santé) liste les éléments importants à prendre en compte avant de faire une chirurgie de l’obésité (ou "chirurgie bariatrique").

1/ La préparation à une chirurgie de l’obésité dure 6 mois minimum.

"Un bilan global et votre participation à un programme ou des séances d’éducation thérapeutique (ETP) font partie de la préparation à la chirurgie", indique la HAS.

2/ Une hospitalisation de 2 à 5 jours est souvent obligatoire après une chirurgie de l’obésité.

"La durée de votre séjour à l’hôpital varie de 2 à 5 jours en fonction de votre état de santé et de la technique chirurgicale utilisée", explique la HAS. "Cette durée peut être prolongée si des complications surviennent dans les suites de l’intervention. Votre chirurgien peut en effet décider de vous réopérer en urgence", poursuit-elle.



"Dans certaines situations, la chirurgie peut être réalisée en ambulatoirre (vous entrez le matin et vous sortez en fin de journée). L’équipe évaluera avec vous si cette prise en charge est possible dans votre situation. Dans ce cas, un suivi infirmier est renforcé à domicile", précise-t-elle.

3/ Les complications de la chirurgie de l’obésité sont rares mais possibles.

4/ Après une chirurgie de l’obésité, un suivi médical à vie est nécessaire.

Après une chirurgie de l'obésité, une surveillance de votre état de santé sera nécessaire à vie. "Dans ce cas, elle est très fréquente les deux premières années puis au moins une fois par an à distance de la chirurgie, si tout va bien" prévient la HAS. "En effet, la chirurgie de l'obésité nécessite d’adapter plusieurs habitudes de vie sur le long terme et d’adapter certains soins (les traitements médicamenteux par exemple)", souligne-t-elle.

5/ Une reprise de poids est attendue même après une chirurgie de l’obésité.

Après la chirurgie, il est habituel de s’attendre à une possible reprise de poids. Elle est tout à fait normale et est en moyenne de 10 % du poids perdu.



"Le poids le plus bas est généralement atteint entre un et deux ans après la chirurgie. Cette perte de poids s’arrête en partie à cause des changements et des adaptations digestives ou métaboliques", avertit la HAS.

6/ Une chirurgie de l’obésité peut bouleverser la vie personnelle.

Pour un certain nombre de personnes opérées, le changement de vie peut déséquilibrer le couple, la vie de famille et la vie sociale.

7/ Tous les frais impliqués par une chirurgie de l’obésité ne sont pas remboursés.

L’Assurance Maladie rembourse les frais liés à l’intervention et à l’hospitalisation dès lors qu’elle a validé la demande d’accord préalable.



"En revanche, l’Assurance maladie ne prend pas en charge certains suppléments vitaminiques, la plupart des suppléments protidiques, les consultations des psychologues libéraux, les rendez-vous avec des diététiciens libéraux, certains actes de biologie et certains actes de chirurgie réparatrice ou reconstructrice", termine la HAS.

Chirurgie de l'obésité : qui est concerné ?

La chirurgie de l’obésité concerne les situations suivantes :

- Les personnes diabétiques avec un taux de sucre non équilibré dans le sang dont l’IMC est compris entre 30 et 35 kg/m2 ;

- les personnes dont l’IMC est supérieur ou égal à 35 kg/m2 et inférieur à 40 kg/m2 avec une ou des comorbidités ;

- les personnes dont l’IMC est supérieur ou égal à 40 kg/m2.

D’après un nouveau rapport de Santé publique France, le nombre de Français obèses ou en surpoids a fortement augmenté au cours des 20 dernières années.