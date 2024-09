Cerveau : le manque de sommeil pendant la grossesse impacterait le bébé

L'ESSENTIEL Pendant la grossesse, dormir moins de sept heures par nuit pourrait favoriser les problèmes de développement neurologique chez l’enfant.

Ces problèmes de développement neurologique peuvent être divers : cognitifs, d'apprentissage et comportementaux.

D’après l’étude, le lien entre le sommeil de la mère et le développement neurologique de l’enfant serait lié au métabolisme du glucose et à la sécrétion d'insuline du fœtus.

Changements hormonaux, inconfort, envie d’uriner… Pendant la grossesse, le sommeil est parfois perturbé, et cela pourrait avoir un impact sur le développement du cerveau de l’enfant, comme l’indique une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de l'Endocrine Society.

Sommeil : dormir moins de 7 h pendant la grossesse impacte le bébé

Durant leurs travaux, les chercheurs ont analysé les données de sommeil de 7.059 femmes enceintes en Chine. Leurs enfants ont ensuite été régulièrement examinés de leurs six mois à leurs trois ans pour détecter d’éventuels retards de développement neurologique.

Résultats : avoir des nuits courtes - soit dormir moins de sept heures par nuit en moyenne - pendant la grossesse a bien des conséquences sur le nourrisson. Celui-ci est plus à risque de développer des troubles neurologiques qui touchent ses capacités cognitives et d'apprentissage, mais aussi le développement comportemental.

Toutefois, tous les bébés ne sont pas impactés de la même manière. En effet, d’après les scientifiques, les garçons seraient davantage touchés par le manque de sommeil de leur mère pendant la grossesse que les filles.

"La santé prénatale est importante non seulement pour la future mère, mais aussi pour la santé à long terme de l'enfant à naître", estime Peng Zhu, l’un des auteurs dans un communiqué, à la vue des données recueillies.

Développement neurologique : comment le fœtus est impacté par le manque de sommeil ?

Les chercheurs ont tenté d'expliquer le lien découvert entre le sommeil de la mère et le développement neurologique de l’enfant. Cela pourrait venir du glucose. Dormir moins de sept heures pendant la grossesse pourrait affecter le métabolisme du glucose et avoir par effet domino des conséquences sur le bébé, selon eux.

Pour vérifier l'hypothèse, les scientifiques ont analysé les niveaux de peptide C dans le sang du cordon ombilical, qui sont un indicateur de la sécrétion d'insuline (hormone qui régule le taux de glucose dans le sang) fœtale. Ils ont découvert que le métabolisme du glucose de la mère pendant la grossesse avait, dans certains cas, un impact sur la sécrétion d'insuline du fœtus et, par conséquent, sur son développement neurologique.

“Cette étude montre l’importance du sommeil pendant la grossesse, explique Peng Zhu. En montrant le lien entre le sommeil maternel pendant la grossesse et le développement neurologique des enfants, notre étude donne aux familles des connaissances qui peuvent [les aider à avoir] des habitudes de grossesse plus saines et contribuer au bien-être de la prochaine génération. L'amélioration des habitudes de sommeil pendant la grossesse peut prévenir ou réduire le risque de problèmes de développement neurologique chez les enfants”.