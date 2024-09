La circulation du Covid-19 s’intensifie en France

L'ESSENTIEL Tous les indicateurs épidémiologiques, en augmentation en ville comme à l’hôpital, révèlent "une intensification de la circulation" du Covid-19, en particulier chez les 65 ans et plus, selon Santé publique France.

Le pays fait face, depuis la mi-septembre, à une recrudescence notable de la circulation du Covid-19, alerte Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire publié le 25 septembre. Tous les indicateurs épidémiologiques, en augmentation en ville comme à l’hôpital, révèlent "une intensification de la circulation" du virus, en particulier chez les 65 ans et plus. Une classe d'âge dont le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences pour Covid ou suspicion de Covid a presque doublé en une semaine, passant de 1,7 % à 2,9 % entre le 9 et le 22 septembre. Même constat du côté des consultations médicales et des résultats de tests positifs, qui augmentent de façon préoccupante.

La progression du taux de positivité au Covid-19

L'analyse des eaux usées, méthode complémentaire de surveillance du virus, confirme cette tendance, avec une hausse de la détection du SARS-CoV-2 "pour la quatrième semaine consécutive", selon l’agence de santé. La progression du taux de positivité des prélèvements réalisés en ville, qui atteint 29 %, et celle des passages aux urgences pour suspicion de Covid, qui représente désormais 0,9 % des admissions, signale également cette recrudescence.

Face à cette situation, les autorités sanitaires appellent à une vigilance accrue, notamment à travers "l’adoption systématique des gestes barrières". Le port du masque dans les lieux fréquentés, le lavage régulier des mains, la distanciation physique et l’isolement en cas de symptômes sont à nouveau recommandés. L'objectif est de limiter la transmission du virus, surtout auprès des personnes les plus vulnérables.

Une nouvelle campagne de vaccination contre le virus

Pour tenter de contenir cette hausse, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, couplée à celle contre la grippe, sera menée du 15 octobre 2024 à début 2025. Elle ciblera surtout les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les personnes à risque de forme grave. Santé publique France rappelle que certains adultes (personnes immunodéprimées, patients de 65 ans et plus présentant des facteurs de risque) peuvent également bénéficier d'un traitement antiviral spécifique de Covid-19. Alors que l’automne s’installe, cette initiative vise à prévenir une surcharge des services hospitaliers et à protéger les populations les plus exposées à des complications liées aux infections respiratoires.

Pour rappel, aujourd'hui, il est possible de se faire vacciner chez votre médecin, avec un infirmier, mais aussi en pharmacie. Tout comme se faire vacciner pour le Covid et pour la grippe au même moment.