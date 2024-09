Dépression, anxiété : les téléconsultations aident à réduire les symptômes

L'ESSENTIEL Les consultations vidéo à distance entre les patients et les spécialistes de la santé mentale montrent une amélioration faible mais significative des symptômes de la dépression et de l'anxiété.

Pour les chercheurs, cette amélioration reste intéressante compte tenu des niveaux élevés de ces troubles au sein de la population et les difficultés d'accès rencontrées par certains patients.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l'efficacité du dispositif.

De nombreux patients souffrant de dépression ou d’anxiété sont pris en charge par leur généraliste, car ils ont un accès limité, voire inexistant, à des professionnels de santé mentale. Pour beaucoup, la téléconsultation – qui entre les avancées technologiques et la pandémie de la Covid-19 a connu une forte expansion ces dernières années – pourrait être une solution à ces difficultés d'accessibilités aux soins.

Des chercheurs allemands ont voulu vérifier si les consultations vidéo à distance étaient bien une option efficace pour traiter la dépression et les troubles anxieux. Leur recherche, présentée dans la revue The BMJ le 25 septembre 2024 montre une amélioration significative des symptômes.

Les consultations vidéo soulagent les symptômes des troubles anxieux et dépressifs

Pour évaluer l’effet de la téléconsultation, les chercheurs ont réuni 376 adultes dont la moyenne d’âge était 45 ans. Ils avaient tous consulté leur généraliste avec au moins une dépression ou une anxiété modérément sévère, ou les deux, entre le 24 mars 2020 et le 23 novembre 2021. Ils ont été répartis au hasard en deux groupes. Ainsi, une partie des volontaires devaient participer à 5 séances vidéo en temps réel de 50 minutes comprenant une brève psychothérapie sur huit semaines. Avec ce dispositif baptisé PROVIDE, le patient effectuait la visio dans un cabinet médical tandis que le spécialiste en santé mentale était dans un établissement externe. Les membres du second groupe étaient suivis par leur généraliste. Ce dernier leur fournissait les soins standards. C’est-à-dire des conseils, des médicaments et une orientation vers des spécialistes.

Par rapport aux soins habituels, l’intervention PROVIDE a conduit à de légères améliorations de la gravité des symptômes dépressifs et anxieux (réduction moyenne de 2,4 points sur le score PHQ-ADS) à six mois. Les effets bénéfiques ont été maintenus à 12 mois (baisse moyenne de 2,9). Le dispositif de téléconsultation s’est aussi révélé efficace pour réduire la détresse psychologique liée aux symptômes somatiques à six et douze mois.

Dépression : la téléconsultation une solution contre les “obstacles géographiques et temporels”

Avec une réduction du score PHQ-ADS inférieure à 3 points, l’ampleur de l’effet de la téléconsultation est faible. Mais les chercheurs estiment que l’amélioration reste significative "étant donné la forte prévalence de la dépression et de l’anxiété dans les milieux communautaires". "La mise en œuvre plus large du modèle PROVIDE pourrait améliorer l’accès aux soins de santé mentale, en particulier dans les milieux de soins primaires où il peut atténuer les obstacles géographiques et temporels", ajoutent-ils.

L’équipe précise que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mettre au point des interventions plus adaptées et maximiser leurs impacts sur la santé publique.