L’ozempic pourrait soulager ce problème de peau chronique

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que le sémaglutide aide à soulager l'hidradénite suppurée.

Il s'agit d'une affection cutanée courante et chronique. Une personne sur 100 en souffre dans le monde.

Les chercheurs ont remarqué que les personnes qui prenaient du sémaglitude, avaient moins de poussées de la maladie.

L'hidradénite suppurée (HS) est une affection cutanée qui se caractérise par l’apparition de cicatrices et d’abcès douloureux au niveau des aisselles, de l'aine, ou encore du pourtour mamelonnaire et de l'anus. L’obésité est l’un des facteurs de risque de cette pathologie qui touche approximativement une personne sur 100 dans le monde.

Une nouvelle option thérapeutique se présente pour les patients ne supportant pas les traitements actuellement disponibles. Le sémaglutide - molécule de l'antidiabétique l'ozempic et du médicament contre l'obésité le wegovy - peut aider à soulager cette inflammation dermatologique chronique, selon une nouvelle étude.

Sémaglutide : des poussées de hidradénite suppurée moins fréquentes

Pour cette recherche présentée lors du congrès de l'European Academy of Dermatology and Venereology organisé à Amsterdam du 25 au 28 septembre 2024, les scientifiques ont suivi 30 patients souffrant d’obésité et d’une hidradénite suppurée. Ces volontaires ont pris une dose hebdomadaire de 0,8 mg de sémaglutide pendant une durée moyenne de 8,2 mois.

L’évolution de leur indice de masse corporelle (IMC), de leur poids, de la fréquence des poussées de HS, de l'index de Qualité de Vie (ou DLQI) et des niveaux de douleur avant et après le début du traitement par sémaglutide a été mesurée. Les chercheurs ont également examiné des marqueurs biochimiques comme les taux de protéine C-réactive (CRP), de glucose et d'hémoglobine A1c (HbA1c).

Les données montrent des améliorations sur plusieurs points. Les volontaires ont connu moins de poussées d'hidradénite suppurée. La fréquence des épisodes passant d'une moyenne d'une fois toutes les 8,5 semaines à une fois toutes les 12 semaines. L’index DLQI a pour sa part grimpé de 9/30 à 13/30. "Il convient de noter qu'un tiers des patients ont obtenu une réduction du score DLQI de quatre points ou plus, égalant ou dépassant les différences minimales importantes pour cet indice", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Les volontaires ont par ailleurs perdu en moyenne 6 kilos et vu leur IMC baisser de 43,1 à 41,5. "D'autres changements positifs ont été observés dans les marqueurs biochimiques évalués. Les niveaux d'HbA1c ont diminué de 39,3 à 36,6, indiquant un meilleur contrôle glycémique, tandis que les niveaux moyens de CRP ont chuté de 7,8 à 6,9, ce qui signifie une inflammation réduite."

Hidradénite suppurée et sémaglutide : des résultats encourageants à confirmer

"Nos résultats suggèrent que le sémaglutide, même à des doses modestes, peut offrir des avantages substantiels dans la prise en charge de l'HS. Bien que le rôle du médicament dans la promotion de la perte de poids soit bien établi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est son potentiel à réduire également la fréquence des poussées d'HS, contribuant ainsi aux améliorations notables observées dans la qualité de vie des patients", explique le Dr Daniel Lyons, chercheur principal à l'hôpital universitaire St Vincent de Dublin.

Face à des données encourageantes, il ajoute que des essais contrôlés randomisés de plus grande envergure doivent être menés pour confirmer les résultats obtenus et explorer l’impact de doses plus élevées de sémaglutide.