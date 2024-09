Voici pourquoi il est important de bien aménager les salles d’opération

L'ESSENTIEL Une durée des interventions chirurgicales orthopédiques significativement plus courte a été enregistrée dans les salles d’opération plus grandes et mieux agencées.

Les salles d’opération mieux conçues étaient également associées à des interruptions moins fréquentes et à moins de mouvements par cas.

"Gagner cinq à six minutes par opération de 80 à 100 minutes pourrait permettre d'économiser deux heures pour les membres du personnel" et favoriser une meilleure prise en charge pour le patient.

Une longue durée d'une intervention chirurgicale peut entraîner des retards et des annulations d’opérations, une détérioration de l'expérience des patients, des complications postopératoires. Mais est-ce que l’aménagement des salles d'opération peut raccourcir, sécuriser et optimiser les interventions chirurgicales orthopédiques ? C’est la question que se sont posés des professeurs associés l'école d'architecture et de design de l'université du Kansas (États-Unis). Pour y répondre, ils ont effectué une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue HERD : Health Environments Research & Design Journal.

Des opérations moins longues dans des salles plus grandes et mieux agencées

Afin de mener à bien les travaux, l’équipe a observé en temps réel une série de 70 opérations de remplacement du genou et de la hanche réalisées côte à côte par les mêmes équipes chirurgicales dans des salles d'opération de taille et d'agencement différents dans un hôpital du Midwest. Un ensemble de données informatiques adaptées de récentes recherches a été utilisé pour mesurer la durée de l'intervention, les perturbations liées à l'environnement et les mouvements du personnel.

Lorsque la salle est plus grande et mieux agencée, c’est-à-dire avec plus d’espace libre des deux côtés de la table, une porte plus large située sur la paroi latérale, plus d’armoires et plus d’espace libre entre le poste de travail circulatoire et le champ stérile, la durée moyenne de l’opération était nettement plus courte. En outre, le nombre d'interactions gênantes et chronophages (des perturbations du flux chirurgical), par exemple des collisions physiques entre le personnel et l'équipement de la salle d'opération, était réduit.

Un gain de temps de "cinq à six minutes par opération de 80 à 100 minutes"

"Ces résultats sont importants, car avec une programmation efficace des opérations, le fait de gagner cinq à six minutes par opération de 80 à 100 minutes - ce qui est à peu près ce que l’expérience a montré pour la salle plus grande et mieux conçue - pourrait permettre d'économiser deux heures en tout pour tous les membres du personnel travaillant dans une salle d'opération par jour. De plus, le patient bénéficie d'une meilleure prévention des infections, d'une attente moins longue, d'un rétablissement plus rapide, etc", a conclu Xiaobo Quan, auteur principal des recherches.