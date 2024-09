Diabète de type 2 : un traitement intensif réduit l'inflammation des gencives

L'ESSENTIEL Les patients diabétiques ont un risque plus élevé de développer des infections bactériennes au niveau des dents et des gencives.

Une étude a évalué les effets d’un traitement contre le diabète sur la santé parodontale.

Les scientifiques ont constaté une diminution de l’inflammation des gencives chez les patients diabétiques.

Le diabète peut être associé à différentes complications, notamment au niveau des dents, des gencives ainsi que des structures soutenant les dents. Le lien entre les maladies parodontales et cette pathologie chronique est bien établi, mais le rôle du traitement du diabète sur la santé parodontale était moins bien compris.

Les effets bénéfiques d’un traitement du diabète sur les maladies parodontales

Lors d’une étude, parue dans la revue Diabetes, Obesity and Metabolism, une équipe de l’université d’Osaka (Japon) a étudié l’impact d’un traitement intensif du diabète sur une inflammation parodontale. Près de 29 patients atteints d’un diabète de type 2 ont reçu un traitement contre le diabète. Les indicateurs systémiques et dentaires des volontaires ont été évalués avant et après le traitement. Les chercheurs ont précisé qu’aucune intervention dentaire n’a été pratiquée durant cette période.

Après deux semaines de traitement, une amélioration de la glycoalbumine, un marqueur de contrôle de la glycémie, et de la Periodontal Inflamed Surface Area (PISA) a été observée. Comme l’ont expliqué les scientifiques, ces résultats montrent une diminution de la glycémie et de l’inflammation parodontale chez les patients. Dans le détail, les patients ayant une amélioration significative de leur inflammation parodontale avaient des taux de peptide C plus élevés avant le traitement, ce qui suggère une meilleure sécrétion d’insuline après la prise en charge médicamenteuse.

Inflammation parodontale : la nécessité de soins dentaires préventifs en cas de diabète

Pour les auteurs de l’étude, ces premières conclusions permettent de mieux comprendre les mécanismes qui lient la relation entre le diabète et les maladies parodontales. "Cette étude démontre que l'amélioration de la maladie parodontale chez les patients diabétiques nécessite non seulement un traitement parodontal, mais aussi une prise en charge précoce du diabète. Nous pensons que la promotion de la collaboration entre les soins médicaux et dentaires dès les premiers stades du diabète peut contribuer de manière significative à la prévention de l'apparition et de la progression des maladies parodontales chez les patients diabétiques", a complété la Docteure Masae Kuboniwa, auteure principale de l’étude et spécialiste dans la prévention des maladies parodontales.