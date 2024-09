Alerte au botulisme : une maladie qui peut être mortelle

L'ESSENTIEL Les autorités sanitaires ont alerté le 10 septembre sur l'hospitalisation en Indre et Loire de cinq personnes présentant les symptômes du botulisme.

Les malades avaient tous consommé les mêmes conserves de pesto.

Le botulisme est une maladie grave qui se manifeste par des troubles digestifs et neurologiques et elle peut être fatale dans 5 à 10% des cas.

Cinq personnes ont été admises à l'hôpital en Indre et Loire après avoir consommé des conserves de pesto. Ces patients ont été placés en réanimation en raison de symptômes du botulisme, tels que des douleurs abdominales, des nausées, de la diarrhée et des problèmes de déglutition. Il est également possible de souffrir d'une paralysie des membres et des muscles respiratoires dans les formes les plus graves du botulisme. C’est cette insuffisance respiratoire qui peut entraîner le décès.

Le botulisme, une maladie à prendre au sérieux

Le botulisme est une maladie neurologique rare mais grave causée par la bactérie clostridium botulinum, qui se multiplie dans des aliments mal conservés. Cette affection peut entraîner la mort dans 5 à 10% des cas, mettant en lumière l'importance d'une prise en charge rapide et adéquate.

À ce jour considérée comme "le poison le plus puissant qui existe", selon l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), la toxine botulique n'a pas besoin d'être ingérée en grande quantité pour déclencher un botulisme. Quelques grammes d'aliment en contenant sont suffisants pour qu'un adulte contracte la maladie. Chez un nouveau-né ou un jeune enfant, l’ingestion d’une dizaine à une centaine de spores est capable de causer une toxi-infection, ce qui peut représenter des quantités aussi faibles que quelques milligrammes d’aliment.

Traitements et mesures préventives du botulisme

La prise en charge des patients atteints de botulisme nécessite des soins respiratoires intensifs. Il est crucial d'administrer de l'anti-toxine botulique dans les heures suivant l'apparition des premiers symptômes pour éviter des complications graves. La promptitude d'intervention est essentielle pour garantir un rétablissement optimal. La rapidité de diagnostic et de traitement sont des éléments essentiels dans la prise en charge des patients pour éviter des complications fatales.

Par ailleurs, la prévention du botulisme passe par une manipulation et une conservation adéquates des aliments, soulignant l'importance des bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire. La vigilance quant à la qualité et à la fraîcheur des produits consommés est primordiale pour réduire les chances d'exposition à cette toxine bactérienne dangereuse.