Atteint d'un cancer du sang, ce célèbre musicien alerte sur l'importance du dépistage

Le claviériste du groupe The Cure, Roger O’Donnell, a annoncé lundi 2 septembre, à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du sang, être atteint d'une "forme très rare et très agressive de lymphome", un type de cancer de sang. Dans un message publié sur son compte X, le musicien a révélé qu’il avait été diagnostiqué il y a un an, ajoutant qu’il avait "ignoré les symptômes pendant plusieurs mois" avant de finalement consulter.

"Le tueur fou à la hache a frappé à ma porte mais nous ne lui avons pas ouvert", a-t-il voulu rassurer. "J'ai terminé les onze mois de traitement grâce à certains des meilleurs spécialistes du monde. [...] Je vais bien et le pronostic est incroyable." L’artiste, qui avait rejoint The Cure en 1987, a encouragé les fans du groupe du rock à se faire dépister.

"Le cancer peut être battu. Si vous êtes diagnostiqué très tôt, vous avez davantage de chance de le combattre. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est de vous faire dépister si vous pensez avoir des symptômes", a-t-il écrit. "Si vous connaissez une personne malade, parlez-lui. Chaque mot aide. Croyez-moi, je sais de quoi je parle."

September is Blood Cancer Awareness Month so it’s a good opportunity to have a dialogue about these diseases. In September last year I was diagnosed with a very rare and aggressive form of lymphoma. I had ignored the symptoms for a few months but finally went… pic.twitter.com/8Xftcd5nPL