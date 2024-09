Un homme testé positif à 3 virus transmis par des moustiques

L'ESSENTIEL Un Américain a été testé positif à 3 virus transmis par les moustiques.

Il s'agit de ceux de l’encéphalite équine de l'est, la fièvre du Nil occidental et l’encéphalite de Saint-Louis.

Mais les médecins ne savent pas lequel des trois virus le rend si malade.

Bien qu’il soit très petit et n’ait pas de venin, le moustique est l’animal le plus dangereux pour l’Homme. La raison ? L'insecte peut transmettre des virus aux humains lorsqu’il les pique. Joe Casey, un habitant du New Hampshire de 54 ans, est l’une de ses victimes. Et pas des moindres. L’Américain qui est hospitalisé dans un état grave, a été testé positif à trois infections transmises par des moustiques.

Le quinquagénaire est porteur du virus de l’encéphalite équine de l'est, qui circule fortement dans le Nord-est des USA et inquiète les autorités. Et, les analyses ont aussi révélé des anticorps contre le virus du Nil occidental et l’encéphalite de Saint-Louis.

Les médecins n’ont pas identifié laquelle des 3 infections le rend si malade

Joe Casey a commencé à se sentir mal début août après s’être fait piquer par des moustiques. Rapidement, son état de santé s’est dégradé. Il a été pris en charge par l’Exeter Hospital. Il souffre d’un œdème cérébral et a de grandes difficultés à communiquer.

"Il était positif pour l’encéphalite équine de l'est (triple E), la fièvre du Nil occidentale et l’encéphalite de Saint-Louis, mais le CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux USA, NDLR) et les médecins spécialistes des maladies infectieuses ne savent pas lequel le rend si malade", a expliqué sa belle-sœur Angela Barker devant les caméras de la chaîne WBZ-TV.

"Mon beau-frère n'est pas un petit homme, et voir quelqu'un que vous aimez être aussi malade que lui et ne pas pouvoir parler, bouger, communiquer pendant plus de trois semaines est terrifiant et déchirant", a-t-elle ajouté.

Le parcours du cinquantenaire vers la guérison sera long et difficile. Il va avoir besoin de soins de longue durée et d’une rééducation.

Piqûres de moustique : “soyez prudent”

Face à l’épreuve qu’elle traverse, la famille de Joe Casey appelle à la prudence alors que de nombreuses infections transmises par les insectes dont la triple E, circulent dans leur état. "Il s’est juste fait piquer par un moustique. Cela pourrait arriver à n'importe qui”, a rappelé la belle-sœur dans l’interview repris par CBS News. Elle recommande ainsi de suivre les recommandations des autorités sanitaires pour éviter les piqûres.

"Soyez prudent, couvrez-vous, portez un spray anti-insectes. Cela peut arriver à n'importe qui, et c'est la chose la plus effrayante. Soyez prudent et prenez les précautions appropriées", a conjuré Angela Barker.

Joe Casey n’est pas le premier cas de triple E aux USA cette année. Un homme de 41 ans, également résident du New Hampshire, en est décédé la semaine dernière. Sous sa forme grave, la maladie peut en effet provoquer une atteinte du système nerveux central qui est fatale dans 30 % des cas. Par ailleurs, 50 % des patients gardent des séquelles neurologiques.