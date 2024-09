Viande de porc mal cuite : ses jambes sont envahies de larves !

L'ESSENTIEL Un urgentiste appelle la prudence lors de la consommation de la viande de porc après avoir rencontré un patient dont les jambes étaient envahies de larves de T.Solium.

Ce type de taenia peut se trouver dans la viande de porc mal-cuite.

Après ingestion, les larves de ce parasite peuvent se propager dans l'ensemble du corps. C'est particulièrement dangereux si elles atteignent le cerveau.

Des jambes dont les muscles sont parasités par des dizaines de larves de Taenia Solium. L’image publiée par le Dr Sam Ghali fait froid dans le dos. Mais l’urgentiste n’a pas partagé ce cliché pour nous retourner l’estomac. Il veut mettre en garde le public contre le danger de la consommation de viande de porc mal cuite.

Le porc mal cuit peut transmettre le Taenia Solium

En effet, le scanner en question a permis de confirmer le diagnostic d’une infection par des larves de Taenia Solium, un trouble aussi appelé cysticercose.

"Les humains sont infectés par T. Solium en ingérant des kystes larvaires que l’on trouve dans la viande de porc insuffisamment cuite. Après plusieurs semaines (généralement entre 5 et 12), ces kystes évoluent dans le tractus gastro-intestinal en ténias adultes matures. Ces ténias adultes pondent ensuite des œufs qui sont à leur tour excrétés dans les excréments humains", explique le médecin sur son compte X (anciennement Twitter).

Le spécialiste détaille le cycle de ces parasites. Lorsque des œufs sont ingérés, les larves pénètrent la paroi intestinale et envahissent la circulation sanguine. Elles peuvent alors “se propager littéralement n'importe où dans tout le corps” comme le cerveau, les yeux, les tissus sous-cutanés ou encore les muscles squelettiques. Les larves se logent là où elles finissent par aboutir et forment des kystes appelés cysticerques.

"La réponse inflammatoire de l'hôte finit habituellement par tuer les kystes, qui subissent ensuite une calcification, leur donnant l'apparence classique que vous pouvez apprécier sur ce scanner. On les appelle communément calcifications en grains de riz".

What’s the diagnosis? pic.twitter.com/DSJmPfCy9L — Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) August 25, 2024

T. Solium : les parasites peuvent aussi loger dans le cerveau

Si le pronostic de ce trouble est généralement bon, il peut aussi prendre un tournant dramatique. L’une des formes les plus graves est la formation de cysticerques dans le cerveau. On parle alors d’une neurocysticercose. Cette maladie provoque des céphalées intenses, la cécité, des convulsions et des crises d’épilepsie qui peuvent être mortelles. Selon l’OMS, la neurocysticercose est responsable de 30 % des cas d’épilepsie dans les pays où le parasite est endémique. Ce qui en fait la cause évitable d’épilepsie la plus fréquente dans le monde.

Environ 50 millions de personnes seraient infectées par le Taenia Solium chaque année, entraînant environ 50.000 décès. Heureusement, les professionnels de santé ont plusieurs traitements à disposition pour lutter contre cette infection : une thérapie antiparasitaire, des stéroïdes, des antiépileptiques (pour la neurocysticercose) ou encore une ablation chirurgicale des kystes.

Toutefois, la prévention reste essentielle. "La morale de l'histoire est de faire de votre mieux pour rester propre, de toujours vous laver les mains et de ne jamais, au grand jamais, manger de porc cru ou insuffisamment cuit", conclut le Dr Sam Ghali.

Pour une cuisson sûre, les autorités sanitaires recommandent que le coeur de la viande atteigne au moins 71 °C.