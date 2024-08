Contre l'anxiété, les placebos fonctionnent

L'ESSENTIEL L'étude a porté sur 61 jeunes adultes. Les participants ont été affectés au hasard à deux groupes : un qui a reçu un placebo (en sachant que c'en était un) et un groupe témoin qui n'a reçu aucun traitement.

A quel point l’esprit peut-il guérir le corps ? La question mérite d’être posée alors que, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Applied Psychology: Health and Well-Being, les pilules placebo peuvent réduire efficacement les symptômes de stress et d'anxiété... même lorsque le patient est au courant qu'il prend un "faux" médicament.

Le placebo, même non trompeur, est efficace contre le stress

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs de l'Université d'Etat du Michigan, de l'Université de Miami et de l'Université de Californie-San Francisco, aux Etats-Unis, ont mené une expérience de deux semaines pendant la pandémie de Covid-19, avec l’objectif de voir si les placebos, ces imitations de médicaments sans principe actif, pouvaient aider les personnes souffrant de stress chronique dû au contexte sanitaire.

L'étude a porté sur 61 jeunes adultes, principalement des femmes. Les participants ont été affectés au hasard à deux groupes : un qui a reçu un placebo et un groupe témoin qui n'a reçu aucun traitement. Le groupe placebo a visionné des vidéos pédagogiques sur le fonctionnement des placebos et reçu l'instruction de prendre des pilules placebo deux fois par jour pendant deux semaines. A noter que les volontaires savaient qu'ils ingéraient une pilule sans aucun ingrédient actif, mais que celle-ci pouvait néanmoins avoir des effets bénéfiques. Les scientifiques ont ensuite évalué, via des questionnaires, leurs niveaux de stress lié au Covid, de stress global, d'anxiété et de dépression au début, au milieu et à la fin de l'étude.

Les placebos pour mieux traiter les troubles de santé mentale

Ce qui est particulièrement remarquable, selon les chercheurs, c'est que ces améliorations se sont produites même si les participants savaient qu'ils prenaient des pilules "sans effet". Cela remet en cause "la croyance de longue date" selon laquelle les placebos ne fonctionnent que lorsque les gens sont leurrés sur le fait de recevoir un traitement actif. "Cela fait du placebo non trompeur un bon candidat pour les patients qui souffrent de symptômes importants de stress, d'anxiété et de dépression."

Ces résultats pourraient avoir des implications pour mieux traiter la santé mentale, en particulier dans les situations où les thérapies conventionnelles peuvent être difficiles d'accès ou trop longues. "Les placebos non trompeurs offrent une alternative à moindre coût et à moindre effort qui pourrait aider à éviter que le stress ne se transforme, avec le temps, en troubles de santé mentale plus graves", concluent les auteurs.