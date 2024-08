Des psychédéliques pour traiter les addictions ?

L'ESSENTIEL Dans la thérapie assistée par psychédélique, de petites doses de psilocybine, de LSD, de kétamine ou encore de MDMA sont administrées aux patients sous surveillance médicale, en complément d’une thérapie conventionnelle par la parole.

Selon une étude, ce type de traitements montre "des résultats prometteurs" pour aider les personnes "souffrant de dépendance à l'alcool, de dépendance aux opioïdes et d’autres troubles liés à la consommation de substances".

"Cela semble aider les gens à ‘lever le voile’ [sur leurs pensées et sentiments], à avoir des sortes de ‘révélations’, des idées qui vont les aider à se rétablir [...] en facilitant l’adoption de comportements plus sains et de compétences d’adaptation."

Les psychédéliques sont des substances psychoactives qui modifient les perceptions et les pensées des consommateurs sur leur environnement et sur eux-mêmes. Alors qu’ils ont été utilisés par la médecine traditionnelle durant des millénaires pour soigner différents maux, ils sont aujourd’hui étudiés par les chercheurs occidentaux pour leurs propriétés thérapeutiques contre certains troubles psychiatriques, à commencer par la dépression.

Une nouvelle étude, publiée dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs, vient de confirmer les vertus des psychédéliques pour traiter notamment les problèmes liés à la consommation de substances addictives.

La thérapie assistée par psychédélique contre l’addiction aux substances

C’est ce que la communauté scientifique appelle la thérapie assistée par psychédélique : de petites doses de psilocybine (la substance présente dans les champignons hallucinogènes), de LSD, de kétamine ou encore de MDMA sont administrées aux patients sous surveillance médicale, en complément d’une thérapie conventionnelle par la parole. Or, d’après une série d’essais cliniques compilés par des chercheurs de l’Université Rutgers (Etats-Unis), ce type de traitements montre "des résultats prometteurs" pour aider les personnes "souffrant de dépendance à l'alcool, de dépendance aux opioïdes et d’autres troubles liés à la consommation de substances".

L'approche peut, selon les scientifiques, "conduire à des taux d'abstinence plus élevés" que la thérapie conventionnelle seule. "Ce qui ressort vraiment, c'est la rapidité avec laquelle la thérapie assistée par psychédélique peut fonctionner par rapport au traitement standard : des avantages durables ont été observés après seulement une à trois séances de soins", peut-on lire dans un communiqué.

Les psychédéliques agissent sur la neuroplasticité du cerveau

En apparence, il peut sembler contre-intuitif de traiter la dépendance avec des psychédéliques, soit une autre substance. Mais, alors que les personnes souffrant d’addiction utilisent généralement les drogues pour enfouir leurs pensées et leurs sentiments, pour éviter d’y faire face, "la thérapie assistée par psychédélique semble aider les gens à 'lever le voile', à avoir des sortes de 'révélations', des idées qui vont les aider à se rétablir [...] en facilitant l’adoption de comportements plus sains et de compétences d’adaptation".

Si "personne ne sait exactement comment les psychédéliques" fonctionnent, ce pourrait être dû à la "neuroplasticité du cerveau, c’est-à-dire sa capacité à réorganiser son câblage", ce réseau de nerfs qui lui permet d’être connecté au corps entier, d’après l’équipe de chercheurs.

Mais de nombreuses questions subsistent : quels psychédéliques sont les plus efficaces pour les troubles liés à la consommation de substances, mais également pour les autres troubles psychiatriques ? Quels protocoles fonctionnent le mieux ? Tous les patients réagissent-ils de manière similaire aux substances ? "Beaucoup plus de recherches sont nécessaires" pour aboutir un jour à une thérapie par psychédéliques ciblée contre telle ou telle addiction, concluent les auteurs de l’étude.