Les drogues psychédéliques améliorent la vie sexuelle

L'ESSENTIEL La prise de substances psychédéliques améliore la vie sexuelle, selon une nouvelle étude.

Ces effets durent plus de 6 mois. `

Pour parvenir à ces résultats, les auteurs de l'étude ont examiné les résultats de deux enquêtes distinctes.

Selon une nouvelle analyse, la prise de substances psychédéliques* pourrait donner un coup de fouet à votre vie sexuelle.

Plus précisément, les chercheurs indiquent qu'une seule dose de psilocybine ou de LSD peut avoir des effets bénéfiques sur les rapports pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois.

Les drogues psychédéliques et vie sexuelle : deux études analysées

Pour parvenir à ces résultats, les auteurs de l'étude ont examiné les résultats de deux enquêtes distinctes. La première portait sur 261 participants ayant consommé des psychédéliques seuls ou dans le cadre d'une cérémonie. Les membres de cette étude ont consommé des substances telles que l'ayahuasca, le DMT, les champignons magiques et diverses autres substances classées comme psychédéliques.



La deuxième étude portait sur 59 patients souffrant de troubles dépressifs majeurs. Tous participaient à un essai clinique comparant l'efficacité de la psilocybine et de l'escitalopram (un antidépresseur, ou ISRS).



Dans les deux recherches, les participants ont répondu à des questionnaires concernant leur vie sexuelle avant leur expérience psychédélique, puis quatre semaines et six mois plus tard.

Les drogues psychédéliques améliorent tous les aspects de la vie sexuelle

En comparant les réponses données à ces différents moments, les chercheurs ont constaté que les membres de la première étude ont signalé des améliorations dans tous les domaines leur vie sexuelle après leur trip.

"Les participants ont montré des améliorations significatives dans leur communication avec leurs partenaires, une augmentation du plaisir pendant les rapports sexuels, ainsi qu'une plus grande satisfaction à l'égard de leur partenaire et de leur propre apparence physique", écrivent les auteurs.

"Ils se sont également montrés plus ouverts à l'idée d'essayer de nouvelles choses. Ces changements étaient significatifs quatre semaines et six mois après l'expérience", poursuivent-ils.

En ce qui concerne les participants à l'étude sur la dépression, une fois de plus, ceux qui ont vécu une expérience psychédélique ont fait état d'améliorations durables dans tous les domaines de leur vie sexuelle, tandis que ceux qui ont reçu les antidépresseurs ont constaté une légère augmentation de leur satisfaction à l'égard de leur apparence, mais pas d'autres changements positifs.

Les drogues psychédéliques atténuent les problèmes sexuels

Par ailleurs, seuls 13 % des patients traités à la psilocybine se sont plaints de troubles sexuels après leur expérience psychédélique, contre 59 % dans le groupe traité à l'escitalopram.

Comme le dysfonctionnement sexuel est un effet secondaire courant des ISRS, ces données sont intéressantes car elles suggèrent que la psilocybine pourrait constituer une alternative favorable pour les personnes souffrant de dépression.

"C'est d'autant plus important que le dysfonctionnement sexuel souvent induit par les antidépresseurs conduit fréquemment les personnes à arrêter ces médicaments et à rechuter par la suite", concluent les scientifiques.



L'étude est publiée dans la revue Scientific Reports.



*La prise de ce type de drogue peut être très dangereux pour la santé : ne les consommez pas sans cadre médical.