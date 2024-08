Humour : les parents qui l’utilisent ont de meilleures relations avec leurs enfants

L'ESSENTIEL Dans une étude, 55,2 % des participants ont déclaré avoir été élevés par des parents qui utilisaient l’humour dans leur éducation.

Parmi eux, 50,5 % ont indiqué avoir une bonne relation avec leurs parents et 44,2 % estimaient que ces derniers ont fait du bon travail concernant leur éducation.

Cependant, chez les adultes n’ayant pas bénéficié de l’humour parentale, 2,9 % ont déclaré avoir une bonne relation avec leurs parents et 3,6 % ont considéré qu’ils ont été éduqués de manière positive.

"L'humour peut enseigner aux gens la flexibilité cognitive, soulager le stress et promouvoir la résolution créative de problèmes et la résilience", a déclaré Benjamin Levi, professeur de pédiatrie et de sciences humaines au Penn State College of Medicine (États-Unis). Bien que les aspects de l'humour et du jeu aient été étudiés dans divers contextes et dans le développement de l'enfant, l'utilisation de l'humour dans la parentalité a fait l’objet de très peu de cohortes formelles. C’est pourquoi le chercheur et son équipe ont décidé de mener étude pour examiner la façon dont les personnes perçoivent la relation entre l'humour, leur expérience d'être parent et l’éducation des enfants.

Éducation : 50,5 % des adultes élevés par des parents utilisant l'humour ont une bonne relation avec eux

Dans le cadre de leurs recherches, les auteurs ont interrogé 312 personnes âgées de 18 à 45 ans. Ces derniers ont élaboré un questionnaire en 10 points pour mesurer les expériences des personnes ayant été élevées avec de l’humour et leurs opinions sur l’humour comme outil parental. Les réponses ont été catégorisées en "Pas d’accord", "Indéterminé" et "D’accord", et analysées à l’aide de méthodes statistiques standard. Selon les données, parus dans la revue Plos One, plus de la moitié des participants (55,2 %) ont déclaré avoir été élevées par des personnes qui avaient et utilisaient l'humour et 71,8 % ont estimé que l'humour peut être un outil parental efficace. La majorité d'entre eux ont déclaré qu’ils utilisaient ou prévoyaient d'utiliser l'humour avec leurs enfants et qu’ils pensaient que cela avait plus d’avantages potentiels que de risques.

L'équipe a également constaté un lien entre l'utilisation de l'humour par les parents et la façon dont leurs enfants, désormais adultes, percevaient la manière dont ils étaient éduqués et leur relation avec leurs parents. Parmi les volontaires ayant déclaré que leurs parents utilisaient l'humour, 50,5 % ont déclaré avoir une bonne relation avec eux et 44,2 % ont déclaré qu'ils estimaient que leurs parents ont fait du bon travail concernant leur éducation. En revanche, parmi ceux qui ont déclaré que leurs parents n'utilisaient pas l'humour, seulement 2,9 % ont déclaré avoir une bonne relation avec leurs parents et 3,6 % ont considéré qu’ils ont été éduqués de manière positive.

L’humeur, "un outil parental efficace pour dissiper les tensions"

Désormais, les scientifiques veulent élargir cette étude préliminaire et compte interroger un échantillon plus large et plus diversifié de parents ainsi que faire des recherches qualitatives basées sur l'expérience des parents en matière d'humour. "J'espère que les gens pourront apprendre à utiliser l'humour comme un outil parental efficace, non seulement pour dissiper les tensions, mais aussi pour développer leur résilience et leur flexibilité cognitive et émotionnelle et en faire un modèle pour leurs enfants", a conclu Benjamin Levi.