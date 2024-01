C’est prouvé : les femmes et les hommes n’ont pas le même sens de l’humour

L'ESSENTIEL Les blagues complexes avec plus de punchlines, soit des formules percutantes destinées à marquer les esprits, sont considérées comme plus drôles jusqu'à une certaine limite.

Les hommes rient davantage aux blagues visuelles utilisant des jeux de mots et les femmes préféraient "l'humour politique".

Les deux sexes appréciaient les dessins évoquant les complexités des relations amoureuses.

Il existe un humour masculin et un humour féminin. C’est ce qu’ont récemment révélé des chercheurs de l’université d'Oxford (Angleterre). Afin de parvenir à cette découverte, ils ont mené une étude parue dans la revue Humor. "Des dessins humoristiques figurent régulièrement dans la plupart des journaux et magazines contemporains. En tant que tels, ils représentent un moyen de transmettre des commentaires sociaux et politiques complexes sous une forme visuelle simple. L'appréciation des blagues dépend du nombre de références et de punchlines (à savoir des formules percutantes destinées à marquer les esprits). Nous nous demandons s'il en va de même pour les caricatures visuelles", ont écrit les scientifiques.

Les blagues visuelles faisaient plus rire les hommes que les femmes

Pour les besoins de leurs travaux, ils ont ainsi recruté 3.380 personnes ayant assisté à une exposition de dessins humoristiques publiés dans la presse écrite par des dessinateurs de renom de 1930 à 2010. Les dessins font souvent appel à une légende verbale pour ajouter le contexte et, dans de nombreux cas, la chute. Les participants ont dû évaluer quelle blague figurant dans les dessins était la plus drôle. Les réponses ont ensuite été analysées en fonction du contenu "mental" des dessins, de l'âge et du sexe des adultes, ainsi que de la date de publication du dessin.

Les blagues plus complexes avec plus de punchlines ont été jugées plus drôles que celles qui reposaient sur un humour plus simple. Cependant, elles étaient appréciées jusqu'à une certaine limite. L’équipe a aussi constaté que les sujets préférés dans les blagues variaient en fonction de l’âge et du sexe des participants. Selon les résultats, les deux sexes riaient en voyant les dessins qui abordaient la complexité des relations amoureuses. Toutefois, les hommes appréciaient davantage les blagues visuelles utilisant des jeux de mots que les femmes, alors que ces dernières préféraient les blagues liées à la politique ou à la dynamique des relations amoureuses.

Un humour différent en raison des distinctions dans les habitudes sociales des deux sexes

D’après les chercheurs, ces différences en termes d’humour peuvent refléter la manière dont les hommes et les femmes gèrent leurs relations sociales. "Cette explication a été négligée jusqu'à présent parce que les psychologues et d'autres se sont concentrés sur les différences de type QI, qui sont minimes", ont-ils conclu.