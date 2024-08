Ce qu’il se passe dans votre cerveau quand vous buvez avec des amis

L'ESSENTIEL En étudiant des mouches des fruits, les chercheurs ont compris pourquoi nos réactions à l'alcool différaient selon si on buvait seul ou en groupe.

Ils ont remarqué que les taux de dopamine grimpaient lorsque l'alcool était consommé dans une situation sociale.

Le récepteur dopaminergique D1 semble jouer un rôle important dans la réaction des mouches à l'éthanol dans un environnement social.

"Les contextes sociaux influencent la façon dont les individus réagissent à l'alcool, mais il n'existe aucune étude sur comment et pourquoi cela se produit", explique Kyung-An Han, biologiste à l'Université du Texas à El Paso (UTEP). En effet, trinquer avec des amis ou boire un verre seul chez soi ne procure pas les mêmes sensations. La première situation est plutôt associée à des sentiments positifs, la seconde à des émotions neutres, voire négatives.

Pour comprendre comment l’alcool provoque des réactions différentes selon s’il est consommé en solitaire ou en groupe, les chercheurs ont étudié des mouches des fruits éméchées et identifié l’action des boissons sur le cerveau.

Boire en groupe booste la dopamine

L’équipe a exposé des mouches des fruits, seules ou en groupe, à de la vapeur d'éthanol et a observé leur comportement. Alors que les insectes qui "buvaient seuls" affichaient une légère augmentation de leurs mouvements, ceux exposés à l’éthanol en groupe avaient une vitesse et des mouvements considérablement accrus.

Les scientifiques ont ensuite voulu vérifier le rôle de la dopamine dans la réponse à l’alcool. Ils ont ainsi comparé les réactions de mouches expérimentales ayant des taux de l’hormone du bonheur élevés à des mouches normales, servant de groupe témoin.

L’équipe a découvert que les mouches, qu’elles aient des niveaux de dopamine normaux ou élevés, avaient une réaction similaire à l’éthanol dans un environnement solitaire : une légère augmentation de leur activité. En revanche, lorsqu’elles étaient en groupe, celles avec un taux de dopamine important, ont montré une hyperactivité encore plus élevée que d’habitude.

"Nous avons démontré que les paramètres sociaux et la dopamine agissent ensemble pour accroître la réponse des mouches à l'éthanol", conclut Kyung-An Han dans un communiqué.

Alcool et amis : le récepteur dopaminergique responsable identifié

Mais que se passe-t-il exactement dans le cerveau ? En étudiant les cinq récepteurs dopaminergiques présents dans l’organe, les chercheurs ont déterminé que le récepteur dopaminergique D1 jouait le plus grand rôle dans la réaction des mouches à l'éthanol dans un environnement social.



"Le gène du récepteur D1 humain est lié au trouble lié à la consommation d’alcool et cette étude en fournit une validation expérimentale. Pour l’équipe, l’identification du récepteur D1 est cruciale, car elle donne aux chercheurs de l’UTEP et au-delà, un plan pour les études de suivi", explique le scientifique dont l'article est paru dans la revue Addiction Biology.

Son collègue Paul Rafael Sabandal ajoute : "Notre travail fournit des connaissances scientifiques pour soutenir l'idée selon laquelle le cerveau interprète et traite l'environnement social d'une personne et fait converger ce signal vers le système dopaminergique qui est également activé par la consommation d'alcool. Cela nous donne, en tant que chercheurs, une idée de la zone et des composants du cerveau qui peuvent servir de point de rencontre pour tous les signaux qui contribuent au trouble lié à la consommation d'alcool."

Les chercheurs ont prévu de poursuivre leurs travaux afin de déterminer pourquoi le récepteur dopaminergique D1 sert de “point de connexion” aux signaux qui réagissent à l'éthanol et qui participent aux interactions sociales et à la dépendance à l’alcool.