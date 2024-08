La résistance aux antibiotiques : un fléau qui menace les hôpitaux

L'ESSENTIEL La résistance aux antibiotiques est un problème de santé publique majeur qui menace l'efficacité des traitements anti-infectieux.

Les hôpitaux sont particulièrement touchés par ce phénomène en raison de la concentration de patients fragilisés et de l'utilisation intensive d'antibiotiques.

Pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de prévention rigoureuses au niveau individuel, institutionnel et sociétal.

La résistance aux antibiotiques est un processus naturel de sélection naturelle. Les bactéries se multiplient à un rythme très rapide, et au cours de cette multiplication, des mutations génétiques peuvent apparaître. Certaines de ces mutations confèrent à la bactérie une résistance à un ou plusieurs antibiotiques. Lorsque ces bactéries résistantes sont exposées à un antibiotique, elles survivent et se multiplient, tandis que les bactéries sensibles meurent. Au fil du temps, la population bactérienne devient donc de plus en plus résistante.

Les 3 facteurs de l'antibiorésistance

Plusieurs facteurs favorisent l'émergence de résistances :

• La surconsommation d'antibiotiques : Une utilisation excessive et inappropriée des antibiotiques crée une pression de sélection qui favorise l'émergence de bactéries résistantes.

• Les infections nosocomiales : Les hôpitaux sont des environnements propices à la transmission des bactéries résistantes, en raison de la concentration de patients fragilisés et de la présence de nombreux facteurs de risque (matériel médical contaminé, personnel soignant porteur de bactéries résistantes...).

• La diffusion des gènes de résistance : Les bactéries peuvent échanger des gènes entre elles, ce qui facilite la propagation des résistances.

Les conséquences de la résistance aux antibiotiques sont multiples et graves :

• Augmentation de la mortalité : Les infections résistantes sont plus difficiles à traiter et augmentent le risque de complications et de décès.

• Allongement de la durée d'hospitalisation : Les patients infectés par des bactéries résistantes nécessitent des soins plus intensifs et des traitements plus longs.

• Augmentation des coûts de santé : La prise en charge des infections résistantes est plus coûteuse, en raison de l'utilisation d'antibiotiques plus puissants et de la nécessité de mettre en place des mesures de prévention strictes.

• Perte de l'efficacité thérapeutique : Si nous ne parvenons pas à maîtriser la résistance aux antibiotiques, nous risquons de revenir à une ère pré-antibiotique, où des infections courantes pouvaient être mortelles.

Les enjeux pour les hôpitaux

Les hôpitaux sont en première ligne face à la menace de la résistance aux antibiotiques. Ils doivent mettre en œuvre des mesures rigoureuses pour limiter la propagation des bactéries résistantes :

• Une hygiène rigoureuse : Le lavage des mains, le port de gants et de blouses, la désinfection du matériel médical sont des gestes essentiels pour prévenir les infections.

• Une surveillance épidémiologique : Il est important de surveiller la circulation des bactéries résistantes dans l'hôpital afin de détecter rapidement les foyers d'infection.

• Une prescription judicieuse des antibiotiques : Les antibiotiques doivent être prescrits de manière raisonnée, en tenant compte des recommandations nationales et internationales.

• La mise en place de programmes de prévention des infections associées aux soins : Ces programmes visent à réduire le risque d'infections nosocomiales et à limiter la propagation des bactéries résistantes.

La résistance aux antibiotiques est un défi majeur pour la santé publique. Pour préserver l'efficacité de ces médicaments indispensables, il est nécessaire de sensibiliser l'ensemble de la société à cette problématique et de mettre en œuvre des actions concrètes pour limiter la propagation des bactéries résistantes.