Un sucre naturel pour guérir la calvitie masculine ?

L'ESSENTIEL Selon des chercheurs, le remède contre la calvitie masculine pourrait bien résider dans un sucre qui se trouve naturellement dans le corps humain : le désoxyribose, ou 2-désoxy-D-ribose (2dDR).

Chez des souris, l'application d'une petite dose de désoxyribose avait aidé à former de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui a conduit à stimuler la repousse des cheveux.

"Ce sucre naturel était aussi efficace pour repousser les cheveux que le Minoxidil, un médicament déjà utilisé pour traiter la perte de cheveux", selon un communiqué.

Le remède contre la calvitie masculine, une affection qui affecte jusqu'à 50 % des hommes dans le monde, pourrait bien résider dans un sucre qui se trouve naturellement dans le corps humain : le désoxyribose, ou 2-désoxy-D-ribose (2dDR). C’est du moins ce que suggère une équipe de chercheurs de l’Université de Sheffield (Royaume-Uni) et de l’Université COMSATS (Pakistan) dans une étude publiée dans la revue Frontiers in Pharmacology.

Le désoxyribose a conduit à la repousse des cheveux chez les souris

Grâce à des expériences antérieures menées sur des souris, les scientifiques ont découvert que le composé de sucre en question, qui joue un rôle fondamental dans divers processus biologiques chez les animaux et les humains, pouvait aider à réparer les plaies en favorisant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Mais ils ont également remarqué que les poils autour des plaies cicatrisantes semblaient croître plus rapidement que ceux qui n'avaient pas été traités.

C’est pour étudier de plus près ce phénomène que les chercheurs ont créé un modèle de perte de cheveux entraînée par la testostérone chez les souris, similaire à la cause de l’alopécie androgénétique. Résultat, l'équipe a constaté que l'application d'une petite dose de désoxyribose avait aidé à former de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui a conduit à stimuler la repousse des cheveux chez les rongeurs. "Ce sucre naturel était aussi efficace pour repousser les cheveux que le Minoxidil, un médicament déjà utilisé pour traiter la perte de cheveux", peut-on lire dans un communiqué.

Un bon candidat pour traiter la calvitie chez les hommes

Si la recherche en est encore à "un stade très précoce", les résultats sont "prometteurs", estiment les scientifiques. "Le traitement contre la perte de cheveux pourrait devenir aussi simple que l'utilisation d'un sucre désoxyribose d'origine naturelle pour stimuler l'apport sanguin aux follicules pileux et ainsi encourager la croissance des cheveux [...] D’autant plus que ce sucre est naturel, peu coûteux et stable, et que nous avons montré qu'il peut être délivré à partir d'une variété de gels ou de pansements. Cela en fait un excellent candidat pour traiter la perte de cheveux chez les hommes."

Pour rappel, pas moins de 13 % des Français déclarent être atteints de calvitie, selon un sondage Ifop. À tout âge, ce phénomène touche davantage les hommes (25 % avant 65 ans et 31 % après) que les femmes (2 % puis 3 % après 65 ans). La cause la plus fréquente de la calvitie est l’alopécie androgénétique, qui résulte de deux facteurs : une prédisposition génétique (le chromosome X, transmis aux hommes par leur mère) et l’action des androgènes, des hormones sexuelles mâles mais qui sont aussi présentes chez les femmes.