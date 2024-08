Voici quelques données clés sur la santé sexuelle des Français

L'ESSENTIEL Le nombre de dépistages des IST bactériennes augmente en France depuis plusieurs années.

"Contraception, infections sexuellement transmissibles (IST), consentement, troubles sexuels… il est normal de se poser des questions sur la sexualité et il ne faut pas hésiter à en parler !".

Dans un document synthétique publié sur son site, Santé Publique France diffuse des chiffres sur la santé sexuelle des Français afin de les sensibiliser à cette problématique.

Les Français et le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST)

"Le nombre de dépistages des IST bactériennes augmente depuis plusieurs années", indique d’abord l’agence de santé.



En 2022, 2,6 millions de personnes ont bénéficié au moins une fois d’un dépistage remboursé d’une infection à Chlamydia trachomatis, 3 millions d’un dépistage d’une infection à gonocoque et 3,1 millions d’un dépistage de la syphilis.

"L’Ile-de-France est une région où le taux de dépistage et de diagnostic des IST est élevé, avec notamment un taux de diagnostic de syphilis plus important que dans les autres régions", précisent les experts en santé publique.

Les Françaises et la contraception

En France, une grossesse sur trois est non prévue et 64 % d’entre elles donnent lieu à une interruption volontaire de grossesse (IVG).



"En 2016, 6,2 % des femmes âgées de 15-49 ans exposées à un risque de grossesse non prévue ont eu recours à la contraception d’urgence au cours des 12 mois écoulés", précise Santé publique France.

Les Françaises et les troubles sexuels

16 % des femmes de 18-69 ans vivant au sein de l'Hexagone ont vécu des rapports sexuels douloureux dans les 12 derniers mois écoulés. Parmi elles, 2 % en connaissent régulièrement.

"Afin de soutenir les professionnels de santé dans leurs pratiques ou d’aider les associations, Santé publique France propose de nombreux documents en téléchargement ou à la commande sur notre site internet", indique par ailleurs l’agence de santé.

"Ces documents à destination de tous les publics apportent des informations pratiques sur la sexualité dans toutes ces dimensions et abordent des thématiques variées comme la santé reproductive, la vaccination ou encore les discriminations liées aux sexes...", développe-t-elle.

"Le site QuestionSexualite.fr complète l’écosystème digital de Santé publique France en matière de santé sexuelle (OnSEXprime.fr à destination des adolescents et Sexosafe.fr à destination des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes)", conclut-elle.