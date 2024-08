Quels vêtements pour se protéger du soleil ?

L'ESSENTIEL Plus de 80 % des cancers cutanés sont « photo-induits », c'est-à-dire favorisés par l'exposition solaire et aux UV.

Il est donc indispensable de se protéger du soleil grâce à une crème solaire, mais aussi des vêtements adaptés.

À ce titre, il est conseillé de miser sur des tenues légères mais couvrantes.

"Plus de 80 % des cancers cutanés sont « photo-induits », c'est-à-dire favorisés par l'exposition solaire et aux UV", rappelle l'Assurance Maladie. Se protéger du soleil est donc primordial et, à ce titre, la crème solaire n'est pas l'unique option valable. Pourquoi Docteur fait le point des vêtements à qui protègent le mieux.

Soleil : des vêtements légers et couvrants

Optez pour des vêtements à manches longues : Les vêtements à manches longues offrent une meilleure protection contre les rayons du soleil en couvrant une plus grande partie de votre peau.

Choisissez des tissus légers et respirants, tels que le coton ou le lin, qui permettent à l'air de circuler et vous aident à rester frais. Privilégiez les vêtements à tissage serré : Les tissus à tissage serré offrent une meilleure protection contre les rayons UV en bloquant une plus grande quantité de lumière solaire. Évitez les vêtements trop fins ou transparents qui laissent passer les rayons du soleil.

Portez un chapeau à larges bords : Un chapeau à larges bords offre une excellente protection pour votre visage, votre cou et vos oreilles contre les rayons directs du soleil. Choisissez un chapeau avec un bord suffisamment large pour couvrir votre visage et votre cou. Les matériaux légers et respirants comme le coton ou la paille sont recommandés pour un confort optimal.

Utilisez des vêtements avec une protection UPF : Certains vêtements sont spécialement conçus avec un indice de protection ultraviolet (UPF). L'UPF indique le niveau de protection contre les rayons UV. Optez pour des vêtements avec un UPF élevé pour une meilleure protection contre les rayons du soleil.

Couvrez-vous les jambes : Pour une protection maximale, envisagez de porter des pantalons longs ou des jupes longues qui couvrent vos jambes. Vous pouvez également utiliser des vêtements légers et amples pour permettre une meilleure circulation de l'air tout en vous protégeant du soleil.

Ne pas oublier la crème solaire sur les zones cutanées exposées

Évitez les vêtements sombres : Les vêtements de couleur claire reflètent plus de lumière du soleil que les vêtements foncés, ce qui peut vous aider à rester plus frais. Cependant, veillez à ce que les vêtements soient suffisamment opaques pour bloquer les rayons UV.

Réappliquez la protection solaire : Même si vous portez des vêtements protecteurs, n'oubliez pas d'appliquer régulièrement de la crème solaire sur les parties de votre peau exposées au soleil, comme le visage, les mains et les pieds.

En combinant ces conseils vestimentaires avec l'utilisation de crème solaire et d'autres mesures de protection solaire, vous pouvez minimiser votre exposition aux rayons UV et réduire les risques de dommages cutanés liés au soleil.