Coup de soleil : comment protéger bébé des rayons UV ?

L'ESSENTIEL Les bébés ont un risque élevé de coups de soleil car leur peau est très fine et fragile.

La dermatologue récommande d'éviter d'exposer les bébés au soleil, surtout entre 10h et 16h.

"Si cela n'est pas possible, couvrez le bébé avec de l'ombre ou des vêtements à manches longues et un chapeau", ajoute-t-elle.

La peau des bébés est très fragile, et particulière sujette aux coups de soleil. Il est ainsi essentiel de protéger les tout-petits des rayons UV du soleil lorsque les beaux jours arrivent. Dr Megha Tollefson, dermatologue pédiatrique de la Mayo Clinic, rappelle les bons gestes à avoir pour éviter aux jeunes enfants d’avoir des coups de soleil.

Peau de bébé : on évite l’exposition au soleil avant un an

"Plus un enfant est exposé aux UV – surtout plus jeune, il commence – et plus, il a de coups de soleil, plus son risque de cancer de la peau est élevé plus tard dans la vie", explique l’experte américaine dans une vidéo de son établissement hospitalier.

Les bébés sont particulièrement vulnérables face aux rayons UV, car leur peau est plus fine que celles des adultes. Il est donc préférable de ne pas les mettre au soleil avant un an. Et lorsqu’on sort, des précautions sont à prendre : "pour les nourrissons, il est préférable d'éviter les heures d'ensoleillement les plus chaudes, entre 10H et 16H. Si cela n'est pas possible, couvrez le bébé avec de l'ombre ou des vêtements à manches longues et un chapeau", précise la Dr Tollefson rappelant qu’en plus d’être douleurs et facteurs de mélanome les coups de soleil peuvent "constituer un terrain propice à l’infection s’ils sont assez graves".

Des lunettes qui filtrent les UV, sont l’autre accessoire incontournable lors des promenades estivales avec bébé. En effet, ses yeux sont aussi très sensibles au soleil et à ses rayons.

Crème solaire : privilégier les filtres minéraux

Suivre ces consignes ne permet pas de s’abstenir de crème solaire. La Dr Tollefson confirme qu’il faut mettre un écran solaire adapté aux enfants sur les zones de peau découvertes, et cela, même si le petit est à l’ombre. "Nous recommandons aux parents d'utiliser des écrans solaires contenant des filtres minéraux plutôt que des filtres chimiques, car ils conviennent mieux aux peaux sensibles", dit-elle.

Il est déconseillé d’avoir un produit avec un indice SPF ou FPS inférieur à 50. Il doit également être anti-UVB et anti-UVA. Il faut également réappliquer de la crème solaire toutes les deux heures.