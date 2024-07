Nipah : un adolescent de 14 ans décède du virus en Inde

L'ESSENTIEL Le virus Nipah est zoonotique, c’est-à-dire qu’il passe de l’animal à l’Homme.

Chez le sujet infecté, il provoque une maladie pouvant aller de l’infection asymptomatique à l’infection respiratoire aiguë, voire à l’encéphalite mortelle.

En Inde, un garçon de 14 ans est décédé du virus Nipah, faisant craindre au pays une épidémie.

"Le garçon infecté est décédé dimanche à la suite d'un arrêt cardiaque." Dans une déclaration faite à des médias locaux, la ministre de la Santé indienne Veena George a déclaré le 21 juillet qu’un garçon de 14 ans est décédé du virus Nipah. 60 personnes qui ont été en contact avec la victime ont également été identifiées comme "à haut risque de contamination".

Inquiet du potentiel épidémique du virus Nipah, le gouvernement indien avait d’ores et déjà créé 25 comités chargés d'identifier et d'isoler les personnes touchées.

Depuis son identification il y a 25 ans, le virus Nipah a été à l’origine d’épidémies au Bangladesh, en Inde et à Singapour. "Le Nipah a été lié à la mort de dizaines de personnes au Kerala depuis sa première apparition dans l'État indien en 2018", complète le Figaro.

Quels sont les symptômes du virus Nipah ?

Le virus Nipah est zoonotique, c’est-à-dire qu’il passe de l’animal à l’Homme. Il peut également être transmis par des aliments contaminés ou directement entre les individus.

Dans un premier temps, les sujets infectés présentent des symptômes tels que de la fièvre, des céphalées, des myalgies (douleurs musculaires), des vomissements et des maux de gorge. Il peut ensuite apparaître des vertiges, de la somnolence, une altération de l’état de conscience et des problèmes neurologiques.



Certains sujets peuvent aussi présenter une pneumonie atypique et des problèmes respiratoires sévères, y compris une insuffisance respiratoire aiguë. Dans les cas graves, on observe une encéphalite et des convulsions qui évoluent vers le coma en 24 à 48 heures.

Virus Nipah : quelle est la période d'incubation ?

"On pense que la période d’incubation (le temps écoulé entre l’infection et l’apparition des symptômes) varie de 4 à 14 jours. Cependant, des périodes d’incubation plus longues, pouvant atteindre 45 jours, ont aussi été observées", précise l’OMS.

"L’infection par le virus Nipah provoque également une maladie grave chez les animaux, notamment chez le porc, occasionnant des pertes économiques importantes pour les éleveurs", indique également l’agence de santé internationale.



Il n’existe actuellement pas de vaccin préventif ni de traitement contre le virus Nipah, que ce soit pour l'Homme ou l'animal. La plupart des patients qui survivent à l’encéphalite aiguë guérissent complètement, mais des affections neurologiques à long terme ont été signalées parmi les survivants.