JO de Paris : quelles conditions d’accès aux hôpitaux de l’AP-HP ?

L'ESSENTIEL L’AP-HP assure que "tous les services de soins" des hôpitaux parisiens "seront assurés et accessibles", mais appelle les patients à "anticiper" certaines restrictions ponctuelles d'accès et de circulation.

Alors que la période des Jeux Olympiques et Paralympiques risque d’accentuer la pression sur les hôpitaux parisiens, déjà habituellement sous tension en été, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) se veut rassurante. Dans un communiqué publié vendredi 16 juillet, elle affirme que "tous les services de soins" des 38 établissements de santé du groupe "seront assurés et accessibles", tout en appelant les patients à "anticiper" certaines restrictions ponctuelles d'accès et de circulation.

Des services de soins renforcés pour tenir compte des "contraintes" liées aux JO

"Les soins seront assurés comme un été normal, certains services ont été renforcés pour tenir compte de l’affluence" et "des contraintes particulières", écrit l'AP-HP. Pendant les Jeux, l'offre de lits sera notamment supérieure d'environ 10 % par rapport à un été classique dans la vingtaine d'hôpitaux franciliens les plus exposés. "L'accent est mis sur les soins non-programmés" et "sur certaines filières spécifiques" comme la santé mentale et la périnatalité, précise-t-elle.

Les soins et services à domicile seront également garantis, les professionnels ayant "pris leurs dispositions pour accéder à tous les périmètres". Aucun hôpital de l’AP-HP n’étant situé à toute proximité (périmètre "rouge") d’un site olympique ou paralympique, "la règle générale est que l’accès ne nécessite pas de 'Pass Jeux' pour y accéder que ce soit en véhicule, à pied ou en vélo", selon les autorités sanitaires.

L’accès à certains hôpitaux sera ponctuellement restreint

Toutefois, l’accès à certains hôpitaux sera restreint, de manière ponctuelle, avant et pendant la cérémonie d’ouverture des JO (le 26 juillet à partir de 13h), ainsi que pendant les épreuves sur route (cyclisme, marathon...). Sur son site, l'AP-HP détaille la liste des hôpitaux concernés (Hôtel-Dieu, Pitié-Salpétrière, Georges-Pompidou, Sainte-Périne, Armand-Trousseau, Saint-Antoine, Rothschild, Robert-Debré, Lariboisière, Cochin, Broca, Tenon, Saint-Louis, Necker) et les dates et horaires des restrictions de circulation.

A titre d’exemple, l'Hôpital Hôtel-Dieu, situé dans le "périmètre gris", ne sera pas du tout accessible pendant la cérémonie d'ouverture. Et avant, du 18 au 26 juillet, il sera accessible seulement sur présentation du "Pass Jeux" et d'une pièce d’identité, y compris pour les piétons et cyclistes. Les établissements Pitié-Salpêtrière, Georges-Pompidou ou encore Sainte-Périne, eux en "zone rouge", sont également concernés par des interdictions d’accès motorisé du 18 au 26.

Lors des épreuves sur route, "l’accès à un périmètre rouge sera possible à pied, en vélo et en transport commun sans justificatifs", mais interdit en véhicule pour les particuliers – sauf dérogation exceptionnelle si aucun autre moyen de transport ne peut être utilisé.

L'AP-HP recommande globalement d'éviter d'utiliser son véhicule personnel. En cas d’urgence, elle conseille aux patients d’appeler le 15 qui sera en mesure de les orienter vers le service de soins le mieux adapté (médecins en ville, centres de santé ou hôpital). A noter enfin que tout au long des Jeux, le centre hospitalier met à disposition sur son site internet une "foire aux questions" qui sera fréquemment actualisée.