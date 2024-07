L’Ozempic capable de protéger les diabétiques de la démence ?

L'ESSENTIEL L’Ozempic pourrait réduire le risque de démence chez les personnes diabétiques de type 2.

En 2021, les dépenses totales consacrées au diabète et remboursées par l’Assurance Maladie ont dépassé les 9 milliards d’euros, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2020.

D’après une nouvelle enquête, l’Ozempic pourrait réduire le risque de démence chez les personnes diabétiques de type 2.

L'étude en question a porté sur plus de trois millions de Suédois âgés de 65 ans ou plus et a duré du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2020. Tous les participants souffraient de diabète de type 2 et aucun n'avait d'antécédents de démence.

Les chercheurs ont divisé les membres de la cohorte en trois groupes en fonction du type de médicament contre le diabète qu'ils prenaient : les analogues du glucagon-like peptide-1 (dont fait partie l’Ozempic), les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 ou les sulfonylurées.

Des risques de démence inférieurs avec l’Ozempic

Après analyse, les analogues du glucagon-like peptide-1 ont été associés à un risque de démence inférieur de 31 % à celui des inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 et de 59 % à celui des sulfonylurées.

"Cette découverte est importante car elle peut aider les médecins à prendre de meilleures décisions quant aux médicaments à utiliser pour les patients âgés atteints de diabète de type 2", a déclaré l’auteur de l’étude Bowen Tang (Institut Karolinska).

Des essais randomisés sont désormais nécessaires pour confirmer l'effet protecteur des analogues du glucagon-like peptide-1 contre la démence.

En outre, notons que l'étude a comparé l'efficacité relative de trois classes de médicaments mais n'a pas mesuré leurs effets absolus par rapport à un placebo, ce qui là encore est nécessaire pour solidifier ses résultats.

Diabète de type 2 : "une véritable épidémie en cours"

"La prévalence du diabète augmente constamment au sein de notre pays, passant de 5,6 % de la population française en 2015 à 6,07 % en 2021. Cette hausse significative des cas de diabète indique une véritable épidémie en cours", rappelle la Fédération française des diabétiques (FFD). "La gestion du diabète représente actuellement un défi majeur sur les plans socio-économiques et de la santé publique. En 2021, les dépenses totales consacrées au diabète et remboursées par l’Assurance Maladie ont dépassé les 9 milliards d’euros, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2020", souligne-t-elle.

Le diabète correspond à un excès durable de la concentration de glucose dans le sang (hyperglycémie). "Dans le cas du diabète de type 2, ce phénomène est provoqué par une perturbation du métabolisme glucidique. Si elle apparaît progressivement et insidieusement, la maladie a des conséquences graves, voire mortelles, à long terme", indique l’Inserm.