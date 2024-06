Alerte de l’OMS :  des falsifications de l’Ozempic circulent et se multiplient

L'ESSENTIEL Selon l'OMS, le nombre de signalements de produits contrefaits à base de semaglutide a augmenté dans le monde entier depuis 2022.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a ainsi émis une alerte après que de faux lots d'Ozempic ont été détectés dans plusieurs pays.

Ces faux médicaments peuvent avoir des conséquences graves sur la santé : hypoglycémie, comas, crises d'épilepsie...

Ozempic : trois lots falsifiés de produits de la classe des semaglutides

"L'alerte concerne trois lots falsifiés de produits de la classe des semaglutides et de la marque Ozempic, qui ont été détectés au Brésil en octobre 2023, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en octobre 2023, et aux États-Unis d'Amérique en décembre 2023", indique l’institution sur son site internet.

"L'OMS conseille aux professionnels de santé, aux autorités sanitaires et au grand public d'être attentifs à ces lots de médicaments falsifiés", a aussi déclaré le Dr Yukiko Nakatani, sous-directeur général de l'OMS. "Nous appelons à cesser toute utilisation de ces médicaments suspects et à signaler leur circulation aux autorités compétentes", a-t-il ajouté.

Ozempic falsifié : quels risques pour la santé ?

Si les médicaments ne contiennent pas les composants bruts nécessaires à leur bon fonctionnement ou s’ils comprennent de mauvais ingrédients additionnels, cela peut avoir des conséquences négatives sur la santé.

L'année dernière, quand de l’Ozempic trafiqué avait circulé au Royaume-Uni et en Autriche, les autorités sanitaires de ces deux pays ont signalé que certaines personnes utilisatrices de la mauvaise formule avaient été hospitalisées pour hypoglycémies, comas et crises d'épilepsie.

Toujours selon l'OMS, le nombre de signalements de produits contrefaits à base de semaglutide a augmenté dans le monde entier depuis 2022, mais c'est la première fois que l'organisation émet un avis sur ce problème.

Ozempic : comment fonctionnent les produits à base de sémaglutide ?

Cette augmentation intervient dans un contexte de demande accrue pour ces médicaments, qui ont récemment gagné en popularité en tant que traitement de l’obésité et du diabète de type 2.

Les produits à base de sémaglutide imitent une hormone naturelle appelée glucagon-like peptide-1 (GLP-1), qui contribue à ralentir la digestion, à diminuer l'appétit et à réguler l'insuline. La plupart des produits à base de semaglutide doivent être injectés sous la peau une fois par semaine via un stylo, mais ils sont également disponibles sous forme de comprimés à prendre quotidiennement par voie orale.

L'OMS ne les recommande pas pour l'instant en raison de leur coût élevé. Début 2024, la société qui fabrique l’Ozempic Novo Nordisk a en effet augmenté le prix du médicament de 3,5 % pour le porter à 970 dollars par mois.

Concernant tous ceux qui utilisent de l’Ozempic, il est conseillé d'éviter de l'acquérir auprès de sources inconnues - comme l'achat en ligne - et de ne l'obtenir que sur prescription d'un médecin agréé.