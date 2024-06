Le vaccin combiné contre la Covid-19 et la grippe de Moderna montre de bons résultats

L'ESSENTIEL Le laboratoire américain Moderna travaille sur un vaccin combiné contre la grippe et la Covid-19.

Un essai clinique de phase 3 montre de bons résultats chez les adultes de plus de 50 ans.

La réponse immunitaire combinée est plus efficace que celles des vaccins séparés.

Combiner les vaccins pour augmenter leur efficacité : c’est le projet de l’entreprise pharmaceutique Moderna. Elle a mis au point un vaccin combiné contre la grippe et la Covid-19, appelé ARNm-1083. Dans un communiqué, paru le 10 juin, elle annonce que les résultats des derniers essais sont positifs. "L'ARNm-1083 a atteint ses principaux paramètres, provoquant des réponses immunitaires plus élevées contre le virus de la grippe et le CoV-2 du SARS que les vaccins contre la grippe et la Covid homologués chez les adultes de 50 ans et plus, y compris un vaccin antigrippal amélioré chez les adultes de 65 ans et plus", conclut le laboratoire.

Grippe et Covid-19 : un vaccin combiné plus efficace

Le produit a été testé lors d’un essai clinique de phase 3, c’est-à-dire sur un nombre important de patients. Deux groupes ont été recrutés, ce qui représentait un total d'environ 8.000 personnes. Le premier rassemblait des adultes de plus de 65 ans : l’efficacité du nouveau vaccin a été comparée à celle de Fluzone, le vaccin antigrippal de Sanofi, et à celle de Spikevax, le vaccin contre la Covid-19 de Moderna. L’autre groupe était composé d’adultes de 50 à 64 ans, il a permis de comparer les effets du nouveau sérum avec ceux de Fluarix, un autre vaccin anti-grippal et Spikevax.

Quel que soit le type de virus, le nouveau vaccin combiné était toujours plus efficace que les autres. L’essai a permis d’observer des "réponses immunitaires statistiquement significativement plus élevées contre trois souches du virus de la grippe (H1N1, H3N2 et B/Victoria) et contre le CoV-2 du SRAS", souligne le communiqué.

Selon Moderna, le produit offre une tolérabilité et une sécurité acceptable. "Les effets indésirables les plus fréquemment sollicités étaient la douleur au site d'injection, la fatigue, la myalgie et les maux de tête", indique l’entreprise.

L'ensemble de ces données devrait être présenté en détail lors d'une conférence médicale, avant une publication scientifique. L'entreprise Moderna annonce aussi qu'elle prévoit de travailler avec les autorités de régulation sanitaire sur les "prochaines étapes".

Pourquoi développer des vaccins combinés contre la grippe et la Covid-19 ?

Les sociétés américaines Novavax et Pfizer élaborent aussi des sérums combinés contre ces deux virus, mais Moderna est la plus avancée. "Moderna est la seule entreprise à disposer d’un vaccin combiné contre la grippe et la Covid-19 ayant positivement passé la phase 3", souligne Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. Pour lui, ces vaccins ont "le potentiel de réduire le fardeau des virus respiratoires sur les systèmes de santé et les pharmacies" et permettront de proposer des "options de vaccination plus pratiques" pour les patients, tout en offrant une "meilleure protection contre les maladies saisonnières".