Démence : l'exercice physique soutenue préserve les capacités cognitives des patients à haut risque

L'ESSENTIEL Faire de l'exercice physique d'intensité soutenue plusieurs fois par semaine réduit le risque de troubles cognitifs, y compris la démence, chez les personnes âgées hypertendues, selon une nouvelle étude.

Les scientifiques soulignent que ces bénéfices sont encore plus importants chez les moins de 75 ans.

Des recherches supplémentaires doivent être menées pour confirmer ces résultats qui s’appuient sur des données - la fréquence de l'activité physique - autodéclarées par les participants.

Qu’importe l’âge, faire de l’exercice physique est important pour la santé. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Alzheimer’s & Dementia, apporte une preuve supplémentaire que cela est bénéfique pour les personnes âgées, en particulier celles atteintes d'hypertension artérielle et à haut risque de troubles cognitifs, notamment de démence.

Faire de l’exercice physique une fois par semaine

"L'exercice physique apporte de nombreux bénéfices, notamment en réduisant la tension artérielle, en améliorant la santé cardiaque et en retardant potentiellement le déclin cognitif, indique Richard Kazibwe, principal auteur de l’étude, dans un communiqué. Cependant, la quantité et l'intensité de l'exercice nécessaire pour préserver la cognition restent inconnues."

Dans leur étude, les chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Wake Forest précisent la fréquence. Ils indiquent que, pour les personnes âgées hypertendues, le risque de troubles cognitifs serait diminué s’ils pratiquaient une activité physique d’intensité soutenue plus d’une fois par semaine. C'est-à-dire par exemple, une marche en côte, une randonnée en moyenne montagne, bêcher, jouer au tennis ou au football, faire du jogging ou nager vite...

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé l’impact de l’exercice physique d’intensité soutenue, à raison d’au moins une fois par semaine, sur le risque de troubles cognitifs légers. Les séances étaient déclarées par les participants d’un l’essai clinique appelé SPRINT. Celui-ci a débuté en 2009 et regroupait environ 9.300 personnes âgées de 50 ans et plus, toutes atteintes d’hypertension artérielle. Parmi elles, près de 60 % pratiquaient une activité physique au moins une fois par semaine, même celles âgées de 75 ans et plus.

Une réduction du risque de troubles cognitifs plus important chez les moins de 75 ans

Ainsi, ils ont pu observer que ceux qui pratiquaient une ou plusieurs séances d’activité physique d’intensité soutenue par semaine présentaient des taux plus faibles de troubles cognitifs légers et de démence. L’impact bénéfique du sport était encore plus important chez les personnes de moins de 75 ans.

"Même si cette étude prouve que la pratique d’un exercice physique de façon soutenue peut préserver la fonction cognitive chez les patients hypertendus à haut risque, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour inclure des mesures d'activité physique basées sur des appareils et des populations de participants plus diversifiées", souligne Richard Kazibwe. En effet, l’aspect autodéclaratif de la fréquence de l’activité physique peut biaiser les données de départ et donc le résultat….

Reste que l’activité physique est bonne pour la santé et conseillée ! Pour les adultes de 18 à 65 et plus, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de pratiquer au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine. À partir de 65 ans, l’instance de santé préconise de varier les activités en mettant “l’accent sur l’équilibre fonctionnel et des exercices de force d’intensité modérée ou supérieure, 3 fois par semaine ou davantage, afin d’améliorer [la] capacité fonctionnelle et de prévenir les chutes.”