Enfant hospitalisé : 1 parent sur 2 se sent incompris par ses proches

L'ESSENTIEL 88 % des parents ont ressenti une grande pression émotionnelle sur leurs épaules lors de l'hospitalisation de leur enfant.

51 % des parents relatent avoir rencontré des difficultés de sommeil.

23 % déclarent avoir rencontré des difficultés psychologiques.

Douleurs, blessures, fièvre…. Avoir un enfant hospitalisé n’est pas simple. D'ailleurs, près de 7 parents sur 10 reconnaissent se sentir isolés et seuls face à cette épreuve. Un sondage de la Fondation Ronald McDonald a réalisé un sondage avec Opinion Way sur l’impact psychologique et physique de l’hospitalisation d’un enfant pour les parents.

Enfants à l'hôpital : une grande pression pour les parents

L'hospitalisation d’un enfant est un vrai bouleversement, très souvent difficile à vivre pour les parents. C’est ce que confirme l’étude menée auprès de 1.000 personnes interrogées ayant traversé ce type d’épreuve : elles ont reconnu avoir ressenti une grande pression émotionnelle sur leurs épaules. 7 parents sur 10 ont expliqué s’être sentis découragés, "pas à la hauteur" ou encore dépassés par la situation. Contrôler ce flot de sentiments n’est pas simple. 75 % des parents reconnaissent avoir éprouvé des difficultés à gérer leurs émotions en présence de leurs enfants.

Autre découverte du sondage : les mamans et les papas dont le domicile se situait à plus de 20 km, étaient plus inquiets et plus stressés pendant l’hospitalisation de leur enfant que l’ensemble des parents interrogés. Ceux qui ont pu bénéficier d’un hébergement à proximité de l'hôpital de leur petit – comme une maison Ronald McDonald – ressentaient moins ces émotions négatives.

Avoir un enfant à l'hôpital impacte aussi bien la santé mentale que physique des parents. 53 % des sondés ont confié avoir souffert de troubles du sommeil. 23 % déclarent avoir rencontré des difficultés psychologiques. Un des plus gros problèmes est le sentiment d’isolement. Un parent sur 2 s’est senti incompris par ses proches. 59 % ont aussi reconnu avoir eu besoin de couper toute vie sociale pour se consacrer à leur enfant hospitalisé.

Face à leurs difficultés, 35 % des parents ont songé à consulter un professionnel de la santé mentale (psychologue, psychiatre…) pour les accompagner, mais seuls 18 % l’ont réellement fait. Quatre parents sur 10 auraient aimé qu’on leur propose une aide psychologique et 5 sur 10 n'auraient pas dit non à des activités de relaxation et des activités récréatives avec leur enfant. 52 % des papas et des mamans interrogés ont reconnu avoir pensé à demander un arrêt de travail pour se rendre disponible pour leur enfant hospitalisé. Cependant, seuls 34 % l’ont réellement fait.

De plus, si 48 % d’entre eux disent qu’ils auraient aimé plus de soutien de la part de l’équipe médicale, 64 % estiment qu’il est aujourd’hui plus facile d’en avoir.