Cancer du cerveau : « Il faut faire bouger les choses pour que le crédit soit accessible aux malades »

L'ESSENTIEL Lors d’une conférence de presse, Christian a raconté comment sa tumeur au cerveau a réduit ses chances de pouvoir emprunter de l’argent.

Difficiles à soigner, les cancers du cerveau touchent toutes les tranches d’âge.

"Ce n’est pas parce qu’on est malade qu’on n’a plus le droit de faire des projets, autrement, c’est la double peine." Lors d’une conférence de presse dédiée au cancer du cerveau, Christian a raconté le combat qu’il a dû mener pour obtenir un prêt immobilier malgré cette maladie.

Cancer du cerveau : "Emprunter a été un chemin de croix"

"En 2009, j’ai voulu emprunter pour un projet immobilier, et je pensais naïvement qu’en travaillant moi-même dans une banque, je n’aurais pas trop de soucis", explique Christian. "Mais cela a été un chemin de croix. J’ai été refusé par 5 compagnies d’assurance, qui m’ont toutes exigé de faire des examens médicaux ayant vraiment de très lointains rapports avec ma tumeur au cerveau. Tout ça pour me dire non", déplore-t-il.

"J’ai tout de même fini par en trouver une. Elle m'a pris beaucoup d'argent, mais je lui en suis reconnaissant car cela nous a permis d’obtenir l’appartement dont on rêvait", se réjouit-il.

"Je trouve que ce type de bataille est injuste. Les organisations de consommateurs ont déjà fait beaucoup de choses en la matière, mais je pense qu’il y a encore des progrès à faire", ajoute Christian.

"Il faut faire bouger les choses pour que le crédit soit accessible aux gens souffrant d’un cancer du cerveau. En effet, comme les chercheurs avancent, on soigne de mieux en mieux ce type de pathologies et il y a de plus en plus de gens qui y survivent. Il faut donc que la société l’intègre ! Moi, par exemple, je suis encore là", souligne-t-il.

Cancer du cerveau : "Il faut étendre la loi Lemoine"

"Sous l’impulsion européenne, la loi Lemoine a déjà ouvert une porte en 2022, en permettant que les personnes atteintes d’un cancer du cerveau puissent bénéficier du droit à l’oubli au bout de cinq ans. Elle autorise également aux malades de pouvoir emprunter jusqu’à 200.000 euros pour un projet immobilier ou un crédit à la consommation, à condition de le rembourser avant l’âge de 60 ans", rappelle notre patient.

"C’est très bien, mais ce n’est pas suffisant. Je travaille donc en ce moment avec un député pour que la loi Lemoine monte à 300.000 euros et s’étende au moins jusqu’à 65 ans", termine Christian, très applaudi par les centaines de personnes présentes dans la salle.

Cancer du cerveau : toutes les tranches d’âge sont touchées

Les cancers du cerveau touchent toutes les tranches d’âge. Plusieurs types de tumeurs existent : l’adénome hypophysaire, l’astrocytome, l’ependymome, le glioblastome, le gliome, le méningiome, le neurinome, le neurofibrome et l’oligodendrogliome.

Aujourd’hui, le traitement des cancers du cerveau reste particulièrement difficile du fait de 4 facteurs :

1) la localisation de ces tumeurs, qui complique la chirurgie ;

2) la barrière hémato-encéphalique chargée de protéger le cerveau, qui empêche une pénétration efficace des médicaments anti-cancéreux ;

3) la fragilité du tissu cérébral face aux radiothérapies ;

4) la résistance des tumeurs aux chimiothérapies et aux radiothérapies.