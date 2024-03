Cancer du cerveau : il lui restait neuf mois à vivre mais cet événement a tout changé

L'ESSENTIEL Un Britannique s’est inscrit à un essai clinique après avoir reçu le diagnostic d’un glioblastome, le cancer cérébral le plus fréquent chez l’adulte.

Durant l’étude, le patient a bénéficié d’un traitement d’immunothérapie avant de subir une intervention chirurgicale, puis une chimiothérapie ainsi qu’une radiothérapie.

Après l’essai, la tumeur cérébrale mortelle a disparu. Les médecins en charge de ce cas ont salué une guérison sans précédent.

En 2022, Ben Trotman, un Britannique âgé de 41 ans, avait appris qu’il était atteint d’un glioblastome, le cancer cérébral le plus fréquent chez l’adulte. À l’annonce du diagnostic, les médecins lui avaient annoncé qu’il ne lui restait plus que neuf mois à vivre. Le patient s’était donc inscrit à un essai clinique mondial de traitement concernant cette tumeur au cerveau.

Cancer du cerveau : une guérison "sans précédent"

Depuis le début des années 2000, le traitement du glioblastome repose sur une intervention chirurgicale visant à retirer la plus grande partie possible de la tumeur. Les patients suivent ensuite une chimiothérapie ainsi qu’une radiothérapie. Malheureusement, l’affection réapparaît généralement et conduit au décès des malades.

Dans le cadre de la nouvelle étude, Ben Trotman a reçu, dans un premier temps, un traitement d’immunothérapie, avant de bénéficier de la prise en charge habituelle. Le patient a présenté d’intenses maux de tête après l’administration du médicament destiné à l'immunothérapie, qui n’est pas encore disponible. Selon les médecins, ce signe était positif, car il montrait que son système immunitaire s'était "réveillé" et attaquait la tumeur.

Cancer du cerveau : de nouveaux traitements bientôt disponibles ?

À la surprise générale, la tumeur cérébrale mortelle a disparu après le début de la thérapie, d’après les informations relayées par le Daily mail. À l’heure actuelle, le patient mène une vie normale. Les médecins en charge du cas de Ben Trotman ont affirmé que son rétablissement remarquable était "inédit" et ont salué une guérison "sans précédent".

Le Dr Paul Mulholland, responsable de cet essai et spécialiste du cancer du cerveau à l'University College Hospital de Londres, a indiqué que ces résultats sont si prometteurs que de nouveaux traitements pourraient prochainement voir le jour. "Je pense que nous disposons des outils nécessaires pour guérir la maladie. Nous devons intervenir tôt pour donner aux patients les meilleures chances de survie à long terme. C'est important non seulement pour les patients atteints d'un cancer du cerveau, mais aussi pour tous les autres cancers dont la survie est médiocre, comme le cancer du pancréas", a-t-il conclu.