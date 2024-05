Réseaux sociaux : leur utilisation excessive cause des cauchemars inquiétants

L'ESSENTIEL Dans une récente étude, des chercheurs ont introduit le concept de "cauchemars liés aux réseaux sociaux", qui impliquent des thèmes d'impuissance, de perte de contrôle, de victimisation.

Les personnes utilisant davantage les réseaux sociaux au quotidien sont plus susceptibles de faire ces mauvais rêves.

Ces cauchemars sont associés à des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression, une moindre tranquillité d’esprit et une mauvaise qualité de sommeil.

Scroller, publier des photos, visionner les storys des autres… Au cours d’une journée, on se rend régulièrement sur Instagram, Twitter ou encore Tiktok. Récemment, des chercheurs australiens, américains, iraniens et hongrois ont montré que l’utilisation de ces plateformes pouvait influencer divers aspects de la vie. "Leur impact s'étend au-delà des heures d'éveil et peut influencer nos rêves", a déclaré Reza Shabahang de l'Université Flinders (Australie). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue BMC Psychology.

La "Social Media Nightmare-Related Scale (SMNS)", une nouvelle échelle

Dans le cadre des travaux, l’équipe a introduit le concept de "cauchemars liés aux réseaux sociaux". Il s’agit d’un nouveau type de mauvais rêve qui découle du stress et de l'anxiété liés à nos expériences en ligne. Ces cauchemars tournent souvent autour des thèmes de la cyberintimidation, l'impuissance, la haine en ligne, de la perte de contrôle. Pour mener à bien leurs recherches, les scientifiques ont recruté 595 adultes iraniens. Les participants ont dû répondre à des questions sur les cauchemars liés aux médias sociaux, la fréquence à laquelle ils utilisent les réseaux sociaux, l'anxiété, la tranquillité d'esprit, la qualité de leur sommeil et la détresse causée par les mauvais rêves. Afin de quantifier la manière dont les plateformes pourraient contribuer à la survenue de cauchemars, les auteurs ont développé une nouvelle échelle, la "Social Media Nightmare-Related Scale (SMNS)".

Les cauchemars liés aux réseaux sociaux conduisent à une détresse affective et à des troubles du sommeil

Selon les résultats, les cauchemars les plus courants concernaient l’impossibilité de se connecter aux réseaux sociaux et la perturbation des relations avec les autres utilisateurs. L’intensité de l’utilisation des plateformes prédisait la fréquence des cauchemars liés aux réseaux sociaux. Les chercheurs ont constaté que ces cauchemars étaient corrélés à une anxiété accrue, une moindre tranquillité d’esprit, une mauvaise qualité de sommeil et une détresse cauchemardesque.

"Avec les progrès de la technologie et des médias, y compris l'intelligence artificielle (IA) et la réalité virtuelle, ainsi que la dépendance croissante à l'égard de ces technologies et l’intégration plus poussée, on s'attend à ce que les rêves liés aux contenus technologiques et médiatiques deviendront plus fréquents. (…) Pour atténuer l'apparition de cauchemars liés aux réseaux sociaux, nous recommandons d'adopter une utilisation responsable et consciente des plateformes", a conclu Reza Shabahang.