Roland-Garros : Alexandre Müller évoque sa maladie de Crohn

"Ce n’est pas simple tous les jours". Alors qu’il vient de se qualifier pour le deuxième tour de Roland-Garros en évinçant l’Italien Luca Nardi, le champion de tennis français Alexandre Müller s’est confié au journal l’Equipe sur sa maladie de Crohn.

Maladie de Crohn d'Alexandre Müller : "je cherche toujours des petites astuces"

"Je cherche toujours des petites astuces qui peuvent m’aider, mais c’est une pathologie qui n’est pas évidente à gérer tous les jours avec le sport de haut niveau", explique-t-il. "Je l’ai toujours dit : quand je vais arrêter le sport de haut niveau, ça va un peu être un soulagement car je sais que je serai en meilleure santé", ajoute-t-il.

"Pour l’instant, je vis de belles émotions avec le tennis et je pense que c’est le plus important. Même s’il y a des entraînements que je ne peux pas faire ou des matchs que je perds à cause de cette maladie, j’essaye de ne garder que le positif", poursuit-il.



"La maladie de Crohn l’oblige notamment à aller beaucoup aux toilettes avant les matchs (ce qui induit une perte d’énergie) et l’empêche de boire de l’eau en quantité suffisante pendant ses rencontres à cause de remontées gastriques", rapporte par ailleurs RMC sport.

Maladie de Crohn d'Alexandre Müller : définition, symptômes et incidence

Outres ces deux symptômes très handicapants, la maladie de Crohn peut engendrer de nombreux autres problèmes de santé, à savoir : des douleurs abdominales, de la diarrhée, des douleurs anales, des écoulements de glaire ou de sang par l’anus, une perte d’appétit, des nausées, des vomissements, de la fatigue, de l’amaigrissement, des rhumatismes articulaires, des problèmes dermatologiques ou encore des atteintes oculaires.



"La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire pouvant atteindre n’importe quel segment du tube digestif depuis la bouche jusqu’à l’anus", indique l’association de patients AFA. "C’est une maladie chronique comportant des phases d’activité (ou poussées) d’intensité variable alternant avec des phases de rémission plus ou moins complète et prolongée", ajoute l’institution.



En France, la fréquence de la maladie de Crohn est variable selon les régions. Le nombre de nouveaux cas chaque année est compris entre 4 et 5 pour 100.000 habitants.

La maladie de Crohn dépend à la fois de facteurs génétiques, environnementaux et microbiens. "La composition de la flore intestinale semble notamment jouer un rôle important dans la pathogenèse. Ainsi, près de 40 % des patients présentent une surpopulation de bactéries E. coli nommée AIEC (pour Adherent-Invasive Escherichia coli) contre seulement 6 % des individus de la population générale", termine l’Inserm.