Trouble bipolaire : et si agir sur les lipides était la solution ?

L'ESSENTIEL Le trouble bipolaire est une maladie psychique chronique responsable de dérèglements de l’humeur, avec le plus souvent une alternance d’états d’exaltation et de dépression très handicapante.

Une certaine catégorie de lipides a été associée à une réduction du risque de troubles bipolaires, d’après une nouvelle enquête.

"Comme l'acide arachidonique est synthétisé à partir de l'acide linoléique dans le foie, cela suggère que les voies de synthèse de l'acide arachidonique sont importantes pour le trouble bipolaire", a déclaré l'auteur de l'étude David Stacey (Université de l'Australie du Sud).

Les chercheurs ont eu recours à une méthode appelée "randomisation mendélienne", qui utilise les variantes génétiques comme outils pour déduire des relations causales entre les expositions (dans ce cas, les niveaux de métabolites) et les résultats (ici, le trouble bipolaire). Ils ont utilisé des données provenant de vastes études portant en tout sur 913 métabolites et 413.000 participants (dont 41.917 chez qui un trouble bipolaire avait été diagnostiqué).

lls ont examiné les niveaux de divers métabolites dans le sang et leurs associations avec le risque de trouble bipolaire.

33 métabolites associés au trouble bipolaire

L'étude a mis en évidence 33 métabolites associés au trouble bipolaire, dont la plupart étaient des lipides. L'une des principales conclusions est qu'une prédisposition génétique à des niveaux plus élevés de lipides contenant de l'acide arachidonique a été liée à un risque plus faible de trouble bipolaire. Inversement, des niveaux moins élevés de lipides contenant de l'acide arachidonique ont été associés à un risque plus élevé de développer cette maladie mentale.

"À notre connaissance, notre étude est la première à mettre en évidence un rôle causal potentiel entre l'acide arachidonique et le trouble bipolaire", ajoute-t-il. "Des études précliniques et des essais contrôlés randomisés seront nécessaires pour déterminer la valeur préventive ou thérapeutique des suppléments d'acide arachidonique, peut-être en se concentrant particulièrement sur les personnes dont la voie de synthèse de l'acide arachidonique est compromise ou dont les sources alimentaires naturelles sont pauvres", estime-t-il.

Lipides : qu'est-ce que le trouble bipolaire ?

Le trouble bipolaire débute le plus souvent au début de la vie adulte. Il commence généralement par un épisode dépressif chez les femmes et par un épisode maniaque chez les hommes.



Le trouble bipolaire débute le plus souvent au début de la vie adulte. Il commence généralement par un épisode dépressif chez les femmes et par un épisode maniaque chez les hommes.