Trouble bipolaire : un test sanguin pour le diagnostiquer arrive en France

L'ESSENTIEL Un test sanguin pour détecter les troubles bipolaires va être commercialisé à partir du 1er avril 2024.

Prescrit par un psychiatre, il permet de différencier la dépression des troubles bipolaires.

Il n’est pas remboursé par l’Assurance maladie et coûte entre 800 et 900 euros.

Le diagnostic des troubles bipolaires prend une nouvelle tournure. À partir du 1er avril prochain, la société biopharmaceutique Alcediag va commercialiser un test sanguin pour distinguer ces troubles de la dépression. "Le test myEDIT-B permet de réduire drastiquement le délai de diagnostic des troubles bipolaires : de 8 ans en moyenne à moins d’un mois", annonce l’entreprise dans un communiqué.

Trouble bipolaire : pourquoi utiliser un test sanguin ?

Les troubles bipolaires sont caractérisés par l’alternance de phases maniaques ou hypomaniaques, dites "phases up" et de phases dépressives, dites "phases down"."À ce jour, le diagnostic repose sur l’examen clinique psychiatrique du patient, réalisé par un médecin spécialiste à l’aide de questionnaires et d’échelles d’évaluation validées, rappelle le communiqué. Cependant, un patient bipolaire sur 2 a eu un diagnostic initial erroné, souvent confondu avec un Episode Dépressif Caractérisé (dépression), dont les symptômes sont similaires à ceux des phases dépressives des troubles bipolaires."

Or la dépression et les troubles bipolaires ne se soignent pas de la même manière. En l’absence de traitement adapté, les personnes atteintes de troubles bipolaires sont exposées à différents risques : isolement social, difficultés scolaires ou professionnelles, addictions, conduites dangereuses (sexuelles, financières, etc), troubles du sommeil. Selon la Haute autorité de santé, un malade sur deux fera au moins une tentative de suicide dans sa vie et 15 % décèderont par suicide. "Un diagnostic précoce et précis des troubles bipolaires, permettant la mise en place d’un traitement approprié, est la clé pour éviter une chaîne d’événements lourds de conséquences sur la santé mentale et physique des patients ainsi que sur leur qualité de vie et celle de leurs proches", estime Aceldiag.

Comment fonctionne le test sanguin pour diagnostiquer les troubles bipolaires ?

Le test myEDIT-B aura donc pour objectif d’accélérer le diagnostic. Il sera prescrit par un psychiatre, qui continuera d’utiliser, en parallèle, les outils habituels pour effectuer une évaluation clinique. Ensuite, le patient devra se rendre dans un laboratoire Synlab, partenaire de l’entreprise, pour réaliser la prise de sang avant qu’elle soit analysée. "Techniquement, myEDIT-B mesure les modifications d’édition d’ARN de marqueurs spécifiques dans le sang des patients", prévient l’entreprise. Grâce au séquençage et à un algorithme développé spécialement pour le test, les scientifiques ont mis au point une "signature différentielle" pour distinguer la dépression du trouble bipolaire en se basant sur 8 séquences d’ADN. "Les excellentes performances du test myEDIT-B ont, à ce jour, été évaluées par ALCEDIAG à travers deux études cliniques réalisées sur des cohortes indépendantes, avec une sensibilité et une spécificité supérieures à 80 %", annonce-t-elle.

Trouble bipolaire : un test non-pris en charge par l’Assurance Maladie

Selon 20 minutes, le test coûtera entre 800 et 900 euros et ne sera pas remboursé par l’Assurance Maladie. "On a dix ans d’investissement sur fonds propres, a précisé Alexandra Prieux présidente d’Alcediag au média. Le développement de ce test a coûté très cher. On a fait appel aux dernières technologies de séquençage." Des études sont en cours pour pouvoir obtenir à terme une prise en charge par l’Assurance Maladie.