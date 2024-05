TDAH : un enfant sur deux présente des troubles émotionnels

L'ESSENTIEL Les troubles émotionnels pourraient être un des principaux symptômes du trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), selon une récente étude britannique.

Des chercheurs de l’université de Cambridge (Royaume-Uni) ont récemment révélé que les troubles émotionnels, qui peuvent se traduire par une dépression, de l’anxiété ou des difficultés de comportement, pourraient être des symptômes centraux du trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Les troubles émotionnels au cœur du TDAH

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé les données de l’ABCD Study, une vaste cohorte, qui a suivi le développement du cerveau ainsi que de la santé mentale d’enfants vivant aux États-Unis. Près de 6.000 enfants souffraient du TDAH. Ils ont ainsi pu attribuer à chaque individu un score indiquant sa probabilité de développer de ce trouble de l’attention.

Durant cette étude publiée dans Nature Mental Health, les parents ou les tuteurs des enfants ainsi que des adolescents ont dû remplir une série de questionnaires comprenant des questions relatives au comportement émotionnel. Parmi ces interrogations, on retrouvait cet exemple :

lorsque mon enfant est contrarié, il/elle a du mal à contrôler ses comportements ;

Une zone particulière du cerveau plus petite chez les enfants atteints de TDAH

D’après les résultats, près d’un enfant sur deux atteint de TDAH présentait des signes de dysrégulation émotionnelle. Des données d’imagerie cérébrale étaient aussi disponibles pour certains volontaires. Les responsables de l’étude ont observé qu’une région particulière du cerveau, appelée pars orbitalis, était plus petite chez les enfants atteints de TDAH et de troubles émotionnels.

Cette zone participe à la compréhension ainsi qu’au traitement des émotions et de la communication, ce qui pourrait expliquer certains comportements présents chez les patients atteints de TDAH. "La pars orbitalis est une partie du cerveau bien connectée, et si elle ne s'est pas développée correctement, il peut être difficile pour les individus de contrôler leurs émotions et de communiquer avec les autres de manière appropriée, en particulier dans les situations sociales (…) Il se pourrait que lorsque les enfants ne peuvent pas s'exprimer correctement - lorsqu'ils rencontrent des difficultés émotionnelles - ils ne soient pas en mesure de contrôler leurs émotions et fassent une crise plutôt que de communiquer avec le parent, l'enseignant ou l'autre enfant", a souligné Barbara Sahakian, professeur au département de psychiatrie de l'université de Cambridge.