Dormir ne serait finalement pas le meilleur moyen d'éliminer les toxines du cerveau

L'ESSENTIEL Des scientifiques britanniques ont suggéré que le sommeil ne permettrait pas de se débarrasser des toxines du cerveau, accumulés durant la journée.

Après l’injection d’un colorant, les chercheurs ont observé à quelle vitesse le liquide se déplaçait dans les différentes régions du cerveau.

L’évacuation du colorant était réduite d'environ 30 % chez les souris endormies et de 50 % chez les souris anesthésiées, par rapport aux souris maintenues éveillées

À l’instar de tous les organes, le cerveau produit des toxines qu’il doit ensuite éliminer. Le sommeil a longtemps été considéré comme la procédure permettant au cerveau de se débarrasser des déchets accumulés durant la journée. Selon des chercheurs de l'Institut britannique de recherche sur la démence de l'Imperial College de Londres (Royaume-Uni), cette hypothèse ne serait pourtant pas exacte.

Un taux d’élimination du colorant plus faible chez les souris endormies

Pour reproduire l’évacuation des toxines, les scientifiques ont utilisé un colorant fluorescent et ont observé la vitesse à laquelle il se déplaçait dans les différentes régions du cerveau de souris. Ils ont ensuite mesuré le taux d'élimination du colorant. D’après les résultats, l’évacuation du colorant était réduite d'environ 30 % chez les souris endormies et de 50 % chez les rongeurs anesthésiés, par rapport aux sujets maintenus éveillés.

"Le domaine s'est tellement concentré sur l'idée de la clairance [ndlr la capacité d’un organe à éliminer une substance] comme l'une des principales raisons pour lesquelles nous dormons, que nous avons été très surpris d'observer le contraire dans nos résultats. Nous avons constaté que le taux d'élimination du colorant du cerveau était considérablement réduit chez les animaux endormis ou sous anesthésie", a déclaré le professeur Nick Franks, codirecteur de l’étude et professeur de biophysique et d'anesthésie à l'Imperial College London.

Des recherches supplémentaires sont toutefois nécessaires pour comprendre comment le sommeil ralentit l’évacuation des toxines.

L’activité physique, un moyen efficace d’évacuer les toxines du cerveau

Comme l’ont indiqué les chercheurs, ces travaux publiés dans la revue Nature Neuroscience, ont également montré que l’élimination des toxines présentes dans le cerveau fonctionne très bien pendant l’état d’éveil. "En général, le fait d'être éveillé, actif et de faire de l'exercice peut permettre de nettoyer plus efficacement le cerveau des toxines", a noté le professeur Bill Wisden, codirecteur de l’étude et directeur intérimaire de l'Institut britannique de recherche sur la démence à l’Imperial College de Londres.