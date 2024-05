7 façons de garder votre cœur jeune

L'ESSENTIEL Comme nous, notre cœur vieillit avec le temps, mais ce muscle cardiaque peut vieillir plus rapidement si l’on n’en prend pas soin.

L’activité physique régulière est l’une des bonnes habitudes qui permettent de prendre soin de notre cœur.

La consommation excessive de tabac nuit grandement à la santé cardiaque.

Il est possible que notre cœur vieillisse plus rapidement que notre âge chronologique. Ce vieillissement prématuré peut être lié à différents facteurs comme le tabagisme, les antécédents familiaux, le surpoids ou encore le diabète. Le Docteur Vikas Sunder, cardiologue, a dévoilé plusieurs recommandations pour prendre soin de son cœur lors d'une interview à la clinique de Cleveland.

Pratiquer régulièrement une activité physique

L’exercice physique a différentes vertus pour notre organisme. Être actif permet notamment de renforcer la résistance cardiaque et de distribuer l’oxygène aux différents organes. En France, il est préconisé de bouger trente minutes par jour, que ce soit en marchant, en bricolant ou en jardinant, et de faire deux séances d’activité physique plus intensive par semaine. Dans ce contexte, on peut effectuer 30 à 45 minutes de course à pied, de natation ou de vélo deux fois par semaine.

Faire attention aux maladies chroniques

Le vieillissement prématuré du cœur peut résulter de maladies chroniques mal équilibrées comme le diabète ou l’hypertension artérielle. Il est donc préconisé de réaliser des examens régulièrement et de suivre les indications de votre médecin traitant en cas d'affection chronique.

Maintenir un bon régime alimentaire

Au même titre que l’activité sportive, l’alimentation joue un rôle clé dans la santé cardiaque. Mieux vaut donc éviter de manger quotidiennement des plats préparés riches en graisses. Pour être en forme, il est conseillé d’avoir une alimentation équilibrée et variée. Vous pouvez donc préparer des plats avec des fruits ainsi que des légumes de saison, et de bons apports protéiques (œufs, viande, poisson…).

Réduire sa consommation de tabac

Le tabac nuit au bon fonctionnement de notre cœur. L’arrêt du tabac peut toutefois être difficile à mettre en place. Dans le cadre de cette démarche, vous pouvez demander conseil à votre médecin généraliste ou vous tourner vers un tabacologue.

Limiter les boissons alcoolisées

Une consommation excessive d’alcool a de graves conséquences sur la santé cardiaque. Elle peut notamment augmenter les risques d’hypertension artérielle, de cardiomyopathie et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Réduire sa consommation de boissons alcoolisées permet donc d’améliorer la qualité de vie et ainsi d’augmenter l’espérance de vie.

Réaliser régulièrement des examens

Le Docteur Vikas Sunder a également conseillé d’effectuer des examens réguliers comme une mesure de la tension artérielle, de la glycémie à jeun ou du cholestérol, afin de veiller sur la santé cardiaque. Même si vous ne ressentez pas encore de symptômes, cela permet d’identifier des problèmes cardiaques avant qu’ils ne provoquent des conséquences graves.

Surveiller les symptômes inhabituels

Certaines manifestations peuvent alerter sur un problème cardiaque. C’est notamment le cas :

des essoufflements ;

d'un gonflement des jambes ;

des douleurs thoraciques ;

d'une fatigue inexpliquée ;

des palpitations cardiaques ;

d'une confusion ;

des vertiges.

N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant si vous présentez un ou plusieurs de ces signes.