La compréhension linguistique d'un enfant autiste est bien distincte de ses capacités verbales

L'ESSENTIEL Les troubles du langage ou de la compréhension touchent de manière inégale les personnes atteintes de TSA.

Selon une nouvelle étude, la compréhension du langage chez les enfants concernés se fait en trois phases distinctes.

Mais certains enfants peuvent avoir un très bon niveau de compréhension et des difficultés dans le langage.

Les problèmes de communication font partie des principaux signes des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Mais ils touchent de manière inégale les personnes concernées, ce qui interroge la communauté scientifique. Dans la revue spécialisée npj Mental Health Research, des chercheurs de l’université de Boston, aux États-Unis, présentent les résultats d’une des plus vastes études réalisées sur la compréhension du langage chez les enfants atteints de TSA.

Troubles du spectre de l’autisme : le langage se développe par étapes

"Alors que certains enfants atteints de TSA peuvent rencontrer des difficultés à communiquer verbalement, d'autres présentent des vocabulaires impressionnants et la capacité de parler en détail sur des sujets spécifiques", rappelle un communiqué de l’université.

Pour identifier les causes de ces différences, l’équipe de recherche a analysé les données de plus de 31.000 personnes atteintes de TSA, âgées de 4 à 21 ans. "L'étude a été menée grâce aux parents via une application", précise le Dr Andrey Vyshedskiy dans ce document. Leurs réponses ont permis aux chercheurs d’analyser les niveaux de compréhension du langage.

"La croyance intuitive commune est que le développement de la compréhension du langage suit une trajectoire linéaire : les enfants acquièrent une règle grammaticale à la fois, explique le chercheur. Sur la base d'une approche neurologique, j'ai prédit il y a plus de 20 ans qu'au lieu du développement linéaire, le langage se déroule en trois étapes correspondant à trois mécanismes de compréhension du langage de complexité croissante." Ces récents travaux ont permis de confirmer cette hypothèse.

Les scientifiques américains ont observé trois phases dans l’acquisition du langage. Le premier, correspondant au "langage de commandement", est marqué par la compréhension du nom et de certaines consignes comme "non" ou "stop" ; le second est le langage de modification qui intègre les nombres, les couleurs, les superlatifs ; et enfin le langage syntaxique rassemble tous les éléments non-inclus dans les deux autres.

Communication : repenser le langage et la compréhension des enfants atteints de TSA

Leurs travaux ont permis aussi de différencier les capacités de langage et de compréhension chez ces enfants. "La pratique actuelle consistant à caractériser la capacité de communication des enfants uniquement en termes de parole (c'est-à-dire verbale, non verbale ou minimalement verbale) est insuffisante et unilatérale, estime le spécialiste. Les nouveaux résultats montrent que les capacités de communication peuvent varier indépendamment des capacités verbales." En somme, la capacité de compréhension du langage est totalement distincte de la capacité à parler.

Troubles du spectre de l’autisme : vers un meilleur accompagnement des enfants ?

Pour le Dr Andrey Vyshedskiy, ces résultats devraient permettre d’améliorer l’accompagnement des enfants autistes et surtout de mieux les comprendre. "La compréhension linguistique chez les enfants est généralement évaluée en fonction du vocabulaire, prévient-il. Cette méthode d'évaluation peut déformer grossièrement les progrès réels de la compréhension linguistique de l’enfant." Avec ces nouveaux résultats, de nouvelles méthodes d’évaluation pourront être créées pour faire progresser la thérapie linguistique.